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Başkan Ertuğrul Çetin, U18 Takımı İle Buluştu

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 2021-2022 futbol sezonunda U18 Pursaklar Belediye Spor Kulübü takımını Endemik Vadi’de misafir etti.
Başkan Ertuğrul Çetin, U18 Takımı İle Buluştu

Spora ve sporculara yönelik birçok yatırımı hayata geçiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, U18 takımı ile yeni sezon başlangıcında Endemik Vadi'de bir araya geldi.

Buluşmaya Başkan Çetin ve U18 takımının yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, Pursaklar Belediye Spor Kulübü Başkanı Halil Turhan, kulüp yöneticileri ve antrenörler katıldı.

Sporun her dalında başarılar getiren sporculara sahip olduklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, U18 takımına yeni sezonda başarı dileklerini iletti. 

"Kazanma arzusu hepsinin gözlerinden okunuyor"

Çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdüren U18 takımını yakından takip ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "U18 Futbol Takımı oyuncularımız ile bir araya geldik. Birbirine inanan ve güvenen bir ekibe sahibiz. Şampiyonluk yolunda genç sporcularımızın her zaman yanındayız. Belediye olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Birçok branşta spor yapan gençlerimizi destekliyor, onları geleceğe hazırlıyoruz. Çalışkan ve yetenekli sporculardan oluşan U18 takımımıza güvenimiz tam. Kazanma arzusu hepsinin gözlerinden okunuyor. Başarılı bir sezon geçirmelerini dilerim" dedi.

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