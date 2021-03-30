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Başkan Ertuğrul Çetin uyarılarda bulundu

Pursaklar'ın geleceği için vatandaşlarla istişarelerde bulunmaya devam eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, artan vaka sayıları nedeni ile ilçe sakinlerine uyarılarda bulundu.
Başkan Ertuğrul Çetin uyarılarda bulundu

Son günlerde ülke genelinde artan vaka sayıları ile birlikte risk haritasında Ankara'nın kırmızı kategoriye çıkmasıyla birlikte hafta sonu sokak kısıtlamalarına geri dönüldü. 

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Yeniden yükselişe geçen vaka sayıları nedeni ile ilçedeki ortak kullanım alanları başta olmak üzere restoran, kafe ve iş yerlerini ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin, alınan yeni tedbirler hakkında vatandaşları bilgilendirerek uyarılarda  bulundu. 

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‘‘Gerek açık havada gerek kapalı ortamlarda kurallara uyalım’’
Vatandaşlardan koronavirüs tedbirlerine harfiyen uymalarını isteyen Başkan Ertuğrul Çetin; "Vaka sayılarımızda yukarı yönlü hareketler görülmeye başladı. Koronavirüsle mücadelede biz elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösteriyoruz. Esnafımızı ve vatandaşlarımızı, temizlik, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda her fırsatta uyarıyoruz. Bu illetten kurtulmanın tek yolu 3 Altın kurala sıkı sıkaya bağlı kalmamızla mümkün. Gerek açık havada gerek kapalı ortamlarda kurallara uyalım. Böylece hem kendimizi hem ailemizi hem de ilçemizi koruruz. Unutmayalım, kazanmanın tek bir yolu var oda birlikte mücadele etmek" dedi.

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