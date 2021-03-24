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Başkan Ertuğrul Çetin’den 111 Yaşındaki Asırlık Çınar Fatma Anayurt’a Anlamlı Ziyareti

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yaşlılar Haftası nedeniyle Pursaklar’da ikamet eden Fatma Anayurt’u evinde ziyaret etti.
Başkan Ertuğrul Çetin’den 111 Yaşındaki Asırlık Çınar Fatma Anayurt’a Anlamlı Ziyareti

İlçe genelindeki büyükleri sık sık ziyaret eden Pursaklar Büyükşehir Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yaşlılar Günü’nde Pursaklar’da yaşayan resmi kayıtlara göre 1910 doğumlu, 111 yaşında olan Fatma Anayurt’un evine konuk oldu. 
Fatma teyzenin kraker ve gofreti çok sevmesi nedeni ile kraker ikram edip Yaşlılar Günü’nü kutlayan Başkan Ertuğrul Çetin, çiçek takdiminde bulundu.

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‘‘Altın gibi nasihatler aldık’’
Yaşlıların toplumun hem geçmişi hem hafızası olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Yaşlılar Haftası vesilesi ile ilçemizde ikamet eden 111 yaşındaki Fatma Teyzemizi ziyaret ettik. Altın gibi nasihatler aldık. Şükret, dua et, gıybet etme, yalan söyleme. Bizleri yetiştiren, dünümüzü bugüne aktaran yaşlılarımızdır. Geçmişle bu günümüz arasında köprü kuran, yılların tecrübesini geleceğe aktaran en değerli varlıklarımızdır. Bizlerde büyüklerimizin dualarını almak ve tecrübelerinden istifade etmek amacıyla ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Başta Ayşe Teyzemiz olmak üzere tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyorum’’ dedi.

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Sohbet ortamında geçen ziyarette Fatma teyze bu anlamlı günde unutulmadığı için Başkan Ertuğrul Çetin’e teşekkür ederek, hayır duasında bulundu.

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