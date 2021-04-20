  • BIST 1.365
  • Altın 463,779
  • Dolar 8,1074
  • Euro 9,7566
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 11 °C
»

Başkan Ertuğrul Çetin’den Gıda Güvenliği Denetimi

Pursaklar Belediyesi Ramazan ayı ile birlikte vatandaşların hijyenik ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerini arttırdı. 
Başkan Ertuğrul Çetin’den Gıda Güvenliği Denetimi

Pursaklar Belediyesi, artan vaka sayıları nedeniyle vatandaşların sağlığını korumak adına tedbirlerini artırdı. Belediye ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ramazan ayı boyunca gıda denetimlerini sürdürüyor. 
Bu kapsamda Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Pazar alanlarında vatandaşlara artan vaka sayılarını hatırlatarak maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

1-171.jpg

‘‘Ramazan da bütün işletmelerimizin sağlık açısından düzenli bir şekilde kurallara uymalarını önemle rica ediyoruz’’
Ramazan ayında vatandaşların gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilmeleri adına denetimlerin devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ramazan ayının tatlı telaşı ile alışverişe çıkan vatandaşlarımızın güzel bir ramazan geçirmeleri için zabıta ekiplerimiz ile birlikte kapsamlı bir şekilde denetim gerçekleştirdik. Bu Ramazan da bütün işletmelerimizin sağlık açısından düzenli bir şekilde kurallara uymalarını önemle rica ediyoruz. Bizlerde belediye olarak denetimlerimizi Ramazan ayı boyunca hiç aksatmadan aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir'den 23 Nisan'a özel resim yarışması21 Nisan 2021 Çarşamba 00:20
  • Evinin balkonundan düşerek yaralandı20 Nisan 2021 Salı 09:24
  • Boş duvarlar tuvale dönüyor20 Nisan 2021 Salı 04:25
  • Ramazan ayının olmazsa olmazı20 Nisan 2021 Salı 03:25
  • "Yeteneğe Start Ver" projesi Atatürk Meydanı'nda hayata geçti20 Nisan 2021 Salı 02:14
  • Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ANDA ile işbirliği imzalarını attı20 Nisan 2021 Salı 01:17
  • Başkan Yaşar çalışmaları denetledi20 Nisan 2021 Salı 00:26
  • Gül meydanı canlandı20 Nisan 2021 Salı 00:23
  • Başkan Altınok, 10 yeni mahalle konağını müjdeledi20 Nisan 2021 Salı 00:22
  • Camilerde temizlik devam ediyor20 Nisan 2021 Salı 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti