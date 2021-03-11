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Başkan Ertuğrul Çetin’den Rabia Şenses’e Moral Ziyareti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı esnaf ziyaretlerinin yanı sıra hasta ziyaretlerini sürdürüyor.
Başkan Ertuğrul Çetin’den Rabia Şenses’e Moral Ziyareti

Yoğun çalışma temposu içinde vatandaşların yanında olmayı sürdüren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı İlknur Genç ile birlikte, ilçe sakinlerinden Rabia Şenses’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Rabia Şenses’in sağlık durumu ile ilgili bilgiler alan Başkan Çetin, yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

‘‘Gözlerinin Işığı enerji saçıyor’’
Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Rahatsızlıkları nedeniyle gününü evde geçiren hastalarımızı ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onların yalnız olmadıklarını hissettirerek bir nebze mutlu olmaları için çaba gösteriyoruz. Bu amaçla Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanımız İlknur Genç ile birlikte Rabia Şenses kızımızı ziyaret ettik. Gözlerinin Işığı enerji saçıyor. Hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını soruyoruz ve elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hastalık ve sağlık bizler için. Küçücük bir virüs şu anda Dünya’yı etkisi altına almış durumda. Sağlık hayattaki en önemli şey ve Allah kimseyi sağlığından etmesin. 157.083 kişi ile biz büyük bir aileyiz. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarının en üst seviyeye çıkarılması için imkânlarımız ölçüsünde destek vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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Rabia Şenses’in ailesi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman ilçedeki vatandaşların yanında olduğu için Başkan Çetin’e teşekkür ettiler.

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