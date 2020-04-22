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Başkan Ertuğrul Çetin’den Ramazan öncesi pazar denetimi

Pazar yerlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında en üst seviyede tedbir alınmasını sağlayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pazar alanlarını ziyaret edip esnaf ve vatandaşla görüşerek virüsle mücadele hakkında bilgi verdi.
Başkan Ertuğrul Çetin’den Ramazan öncesi pazar denetimi

İlçe genelindeki semt pazarlarını sık sık denetleyen Pursaklar Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında ramazan öncesi denetimlerini sıkılaştırdı. Ramazan öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamından vatandaşların sebze ve meyvelerle temasının önüne geçilerek virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla ekipler denetimlerine devam ediyor. 
Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için esnafları koronavirüs tedbirleri kapsamından sık sık denetleyen, ürünlerin kalitesi, malzemelerin tazeliği ve hijyeni konusunda taviz vermeyen Zabıta ekipleri, market, fırın gibi işletmelerin de denetimlerini artırdıklarını bildirdi.

BAŞKAN ERTUĞRUL ÇETİN DENETİME ÇIKTI

Salgını önleme çalışmaları kapsamında Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de pazarlarda 3 metre mesafe kuralı ve hijyen kurallarını sık sık denetlerken Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’de Ramazan Ayı öncesi alınan önlemleri yerinde inceleyerek pazardan alışveriş yaptı. 
Pazarda alışveriş yaparak, pazar esnafına ve vatandaşlara moral veren Başkan Çetin, kurulan tüm tezgahları dolaşarak pazarcı esnafından da özellikle hijyen kurallarına dikkat etmelerini isteyerek vatandaşlara pazarda alınan önlemler hakkında bilgiler verdi.

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 ‘’Sosyal Mesafe kuralından ödün vermiyoruz’’

Hemşehrilerimizin, sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan Ayı geçirebilmeleri için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla tüm kamusal alanlarda, pazarlarımızda yıkama ve dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerekli hijyen kurallarının sağlanması için esnaflarımıza da maske ve eldiven dağıtıyoruz. Sosyal mesafe kuralından ödün vermiyoruz. Zabıta ekiplerimiz aracılığıyla, alınan önlemlerin denetimini düzenli aralıklarla sürdürüyoruz. Her yeni karar sonrası gerek pazar esnafımızı gerekse vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Pazarlarımızda aldığımız üst düzey önlemlere hemşehrilerimizin gösterdiği hassasiyet için teşekkür ederim. Hemşehrilerimize evde kalmalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizler görevimizin başındayız. Pursaklar için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız’’ dedi.
Diğer yandan Pursaklar Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazarların kurulacağı günlere yeni düzenleme getirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte hafta sonu kurulan Tevfik İleri Pazarı hafta içine alındı. 
 

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