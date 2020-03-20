Başkan Ertuğrul Çetin'den sağduyulu esnaflara teşekkür

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, korona virüsü sebebiyle ilçe genelinde faaliyette bulunan marketler, Pazarcı esnafı ve eczanelere yönelik fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi gerçekleştirerek bilgilendirmelerde bulundu.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, korona virüsü sebebiyle ilçe genelinde faaliyette bulunan marketler, Pazarcı esnafı ve eczanelere yönelik fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi gerçekleştirerek bilgilendirmelerde bulundu.

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılmaya başlayan ve Türkiye'nin etrafını sardıktan sonra ülkemize sıçrayan korona virüs(Covid-19), marketlerde fiyatların yükselmesine neden olmuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs(Covid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelge ile birlikte Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek denetimleri üst seviyeye çıkardı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle gıda, kolonya ve dezenfektan fiyatlarına yönelik olarak iş yerlerinde denetimlerde bulundu.





‘‘Stokçuluk ve Fahiş fiyatlara izin yok’’

Türkiye’de son günlerde korona virüsünü fırsata çevirip stokçuluk yapan ve fahiş fiyatlar belirleyen esnafların olduğunu hatırlatan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Korona virüsünün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı duraklar, camiler, bankamatikler ve tüm kamu kurumlarını dezenfekte ediyoruz. Esnaflarımıza farkındalık olsun diye eldiven dağıtıyoruz. Her birimiz üzerine düşeni yaparsa bu salgını çabuk atlatırız. Temizleme işlemlerinin yanında, gıda ve temizlik ürünü satışı yapan işletmelerde stokçuları ve anormal fiyat artışlarını da denetliyoruz. Denetimlerimiz sonucunda stokçuluk veya haksız fiyat artışı yapan bir esnafımıza rastlamadık. Stokçuluk ve fırsatçılığa karşı onurlu duruşlarından dolayı esnaflarımıza teşekkür ediyorum" dedi.