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Başkan Ertuğrul Çetin’in mahalle buluşmalarındaki yeni adresi “Karşıyaka Mahallesi”

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mahalle buluşmaları kapsamında Karşıyaka Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. 
Başkan Ertuğrul Çetin’in mahalle buluşmalarındaki yeni adresi “Karşıyaka Mahallesi”


Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katılımlarıyla Karşıyaka Mahallesi’nde ‘‘Mahalle Buluşması’’ programı düzenlendi.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Mahalle buluşmaları toplantısında göreve geldiği günden itibaren hayata geçirdiği çalışmalar ve projeler hakkında konuşan Ertuğrul Çetin, yapacağı hizmetler ile ilgili de vatandaşları bilgilendirerek istişarelerde bulundu. Sadece Mahalle buluşmaları ile değil; ev ve esnaf ziyaretleriyle de hemşehrileri ile bir araya gelen Başkan Ertuğrul Çetin, karar alma sürecinde vatandaşla iç içe bir süreç geçirmek istediklerini dile getirdi.
Mahallle buluşmalarının düzenli bir program dâhilinde mahalle mahalle gerçekleştirmeye devam edeceğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşlarla görüşerek onlardan gelen taleplere ve paylaşmak istedikleri projeleri değerlendireceklerini belirtti.

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‘‘Bizim kapılarımız da gönlümüz de hemşehrilerimize her daim açık’’

Mahalle halkının yapılmasını istemediği hiçbir projenin yapılmayacağını belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Mahalle Buluşmaları kapsamında tüm mahallelerimizde hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle birlikte hemşehrilerimizin taleplerini yerinde görüyor, en kısa sürede de çözüm üretiyoruz. Biz her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, ilçemizin gelişimi için birlikte çabalıyoruz. Pursaklar'a hizmet üretmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin mutlu bir ilçede yaşaması için her türlü imkanı değerlendirerek elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Toplantı, vatandaşların taleplerinin dinlenmesi ve sorularının Başkan Ertuğrul Çetin tarafından yanıtlanması ile sona erdi.

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