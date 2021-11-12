Başkan Ertuğrul Şehit çocuklarını Ağırladı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin şehir dışında yaşayan şehit çocukları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltı programı öncesi şehit çocuklarına, Ankara kedilerinin muhafaza edildiği Kedi Evi’ni gezdiren Başkan Ertuğrul Çetin, misafirleri ile tek tek ilgilenerek sohbet etti.

"Şehitlerimizin emanetleri yavrularımız, soframızı ve ilçemizi bereketlendirdi"

Kendileri için şehit yakınlarının çok kıymetli ve değerli olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ankara dışından gelen şehit çocuklarımız ile kahvaltı yaptık. Şehitlerimizin emanetleri yavrularımız, soframızı ve ilçemizi bereketlendirdi. Şehitlerimizin biricik evlatları başımızın tacı. Bu programda onlarla bir arada olmak bizleri çok mutlu etti. Bu vesileyle tüm şehitlerimize rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Kahvaltı programının ardından Başkan Ertuğrul Çetin şehit çocuklarına, Ankara Tavşanı, Ankara Keçisi, Ankara Güvercini, Ankara’ya özgü bitkilerin bulunduğu Endemik Vadi’yi ve Evcil Hayvanlar Parkı Veterinerlik Tesisleri'ni gezdirdi.