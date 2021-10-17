Başkan Esen Çalışmaları İnceledi

Çankırı Belediyesinin Yenimahalle’de yürüttüğü yol genişletme ve kaldırım düzenleme çalışmaları mahalle sakinlerini memnun etti. Bölge sakinleri, çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’e teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenimahalle Yunus Emre Caddesi’nde başlattığı yol genişletme çalışmaları kapsamında yolu 7,5 metreden 15 metreye çıkarttı. İlk etabı tamamlanan çalışmalarda 1200 ton sıcak asfalt ve 1000 plentmiks serimi yapıldı. Kaldırım ve 2. etap çalışmalarının hızla devam ettiği çalışmalarda; Bademlik Camii önü başta olmak üzere bölgeye iki farklı kavşak düzenlemesi, kaldırım ve cep otoparkları yapılacak.

Ekim ayı sonuna tamamlanacak çalışmalar sayesinde Abdülhalik Renda Mahallesi Sudan ve Kartal Sokaklardaki yoğun yapılaşma sebebi ile artan trafik yoğunluğuna ve otopark sorununa kalıcı çözüm getirilecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, bölge sakinleri ile sohbet ederek mahallelerine yapılan çalışmaları anlattı. Yenimahalle sakinleri, bölgede yapılan çalışmaları beğendiklerini söyleyerek Başkan Esen’e teşekkür etti.