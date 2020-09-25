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Başkan Esen, Veteranları Ağırladı 

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Veteranlar Futbol Takımı ile bir araya geldi.
Başkan Esen, Veteranları Ağırladı 

Kulüp sporcuları ile Çankırı’daki amatör spor üzerine sohbet eden Esen, Belediye Veteranlar Takımının amatör ve profesyonel liglerde top koşturmuş 40 yaş üstü futbolcuları ile birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek “ Takımımız, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden. Tecrübeleriniz, muhabbetiniz, spora ilgi duyan gençlerimize de örnek olacaktır. Çankırı’da genç yeteneklerimizi sizlerle birlikte keşfetmek istiyorum. Bu güzel ortamı sağlayan ekibimize teşekkür ediyorum.” dedi. 

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Takım Kadrosunda Esen de Olacak 
Esen, bu sezon da müsabakalara katılacaklarını ve maçlara çıkacakları günü heyecanla beklediklerini kaydetti. Çankırı Belediyesi olarak bu zamana kadar verilen desteğin artarak devam edeceğini ifade eden Esen, fırsat buldukça takım kadrosunda yer alacağını söyledi. 

Sponsorlara Teşekkür
Çankırı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Veteranlar Futbol Takımının sponsorluğunu ise iki firma üstlendi. Artı Mühendislik takım formasını, Joyana Otel ise eşofmanlarını temin ederek kulübe destek verdi. Esen, hemşerilik bilincinin önemli olduğunu söyleyerek desteklerinden dolayı sponsorların yöneticilerine teşekkür etti. 

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