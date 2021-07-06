Başkan Esen’den yangın yerinde inceleme

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Alibey Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında evleri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun diyerek bölgede incelemelerde bulundu.