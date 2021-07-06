  • BIST 1.382,580
  • Altın 501,26
  • Dolar 8,6500
  • Euro 10,2300
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 18 °C
»

Başkan Esen’den yangın yerinde inceleme

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Alibey Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında evleri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun diyerek bölgede incelemelerde bulundu.  
Başkan Esen’den yangın yerinde inceleme

Üç eve sıçrayan yangında can kaybının yaşanmamasının yüreklere su serptiğini belirten Esen, yangını yaşayan vatandaşlara gereken desteği vereceklerini kaydetti. 

4-082.jpg
Sabah erken saatlerinde Alibey Mahallesi’ndeki boş evde çıkan yangın büyüyerek bitişiğindeki eski evlere sıçradı. İkisi boş üç ev kullanılamaz hale gelirken Çankırı İtfaiyesi’nin üç saat süren çalışmaları ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda itfaiye ekiplerini titiz çalışmasından dolayı tebrik eden Başkan Esen, yangın çıkan alanda inceleme yaptı. Esen, evi hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak destek verdi. Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları yapıldı. 

2-152.jpg


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Direksiyondan tuvale07 Temmuz 2021 Çarşamba 01:00
  • Başkent daha yeşil olacak07 Temmuz 2021 Çarşamba 00:45
  • Ankara Kalesi'ne ücretsiz otopark07 Temmuz 2021 Çarşamba 00:30
  • Kamerun’a yardım eli 06 Temmuz 2021 Salı 03:20
  • Büyükşehir'den yerli üreticilere damızlık teke desteği06 Temmuz 2021 Salı 02:35
  • Alan da satan da memnun06 Temmuz 2021 Salı 02:30
  • Evinde tarih yaşıyor06 Temmuz 2021 Salı 02:15
  • Mamak’ta Anadolu buluşması06 Temmuz 2021 Salı 02:00
  • Mahalle buluşmaları başlıyor06 Temmuz 2021 Salı 01:15
  • Belmek kurslarının ilk mağazası açıldı06 Temmuz 2021 Salı 01:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti