Başkan Esen’den yangın yerinde inceleme

Üç eve sıçrayan yangında can kaybının yaşanmamasının yüreklere su serptiğini belirten Esen, yangını yaşayan vatandaşlara gereken desteği vereceklerini kaydetti.
Sabah erken saatlerinde Alibey Mahallesi’ndeki boş evde çıkan yangın büyüyerek bitişiğindeki eski evlere sıçradı. İkisi boş üç ev kullanılamaz hale gelirken Çankırı İtfaiyesi’nin üç saat süren çalışmaları ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda itfaiye ekiplerini titiz çalışmasından dolayı tebrik eden Başkan Esen, yangın çıkan alanda inceleme yaptı. Esen, evi hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak destek verdi. Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları yapıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.