Başkan Fethi Yaşar, yenilenen meydanı inceledi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın ile birlikte ismini verdiği Karayalçın Kent Meydanını inceledi.

Pandemi boyunca yenileme çalışmalarının aralıksız sürdüğü ve yakın zamanda yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Kent Meydanı’nı Murat Karayalçın ile birlikte inceleyen Yaşar “Yenimahalle’ye yakışır bir şekilde yenilediğimiz kent meydanının yakın zamanda açılış törenini gerçekleştireceğiz. Ketler meydanlarıyla yaşar. Meydanların bir bir ortadan kaldırıldığı günümüzde Batıkent’e böyle bir meydan kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Karayalçın Meydanı halkın buluşma noktası

70’den 70’e tüm vatandaşların uğrak noktası haline gelen alanın modern bir şekilde yenilendiğini belirten Yaşar “Karayalçın Kent Meydanı, yeşil alan, tören ve toplanma alanı başta olmak üzere A’dan Z’ye modern teknikler kullanılarak yenilendi. Eski kent meydanına oranla daha yeşil ve modern hale getirilen alanda, normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte konserler ve açık hava sinema gösterimleri gibi birçok etkinliği vatandaşlarımız için düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Çevreye dost meydan

Kent Meydanında uygulanan, su ve enerji tasarrufu sağlayan sistemler hakkında da bilgi veren Yaşar “Karayalçın Kent Meydanı Türkiye’nin ilk akıllı yeşil alan olma özelliğini taşıyor. Yenileme çalışmalarında uyguladığımız ve alanın tümüne yerleştiren sensörler sayesinde yeşil alanlar uzaktan müdahale ile gerektiği kadar sulanacak. Bunun yanında Karayalçın Kent Meydanı’nın aydınlatması için enerji tasarrufu sağlayan sistemler kullanılıyor. Batıkent bölgesinin projelendirilmesinde büyük emeği olan Sayın Murat Karayalçın’ın ismini kentin simgesi haline gelen bu meydanda yaşatmaktan ve Yenimahalle’ye nesiller boyu kullanılacak bir Kent Meydanı kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Karayalçın “Batıkent’in gönlümüzde ayrı bir yeri var”

Batıkent’in kalbi konumunda olan Kent meydanına kendi adının verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Murat Karayalçın da “Batıkent’in bizim gönlümüzde her zaman farklı bir yeri var. Vatandaşların buluşma noktası haline gelen kent meydanını modern bir şekilde yenileyen Fethi Başkan’a teşekkür ediyorum. Işıklandırması ve yeşil alanı, tören alanı ve genel yapısı itibariyle dört dörtlük bir meydan yapılmış. Kent meydanının yapımında ter döken emekçilerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Batıkent sakinlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.