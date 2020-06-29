Başkan Gözbaşı: Bu takımı Süper Lig'de tutacağız

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Demir Grup Sivasspor galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Ligin 2'nci yarısının puan tablosuna göre herhalde zirveye oynayan bir takımız. Bu takımı inşallah Süper Lig'de tutacağız" dedi.