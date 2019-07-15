Başkan Güler'den 15 Temmuz mesajı

Hizmet-İş Sendikası Ankara 4 Nolu Şube Başkanı Yusuf Güler 15 Temmuz Hain Darbe girişiminin 3.yılı dolayısıyla bir açıklamada bulundu.

Çınar; “15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimine kahramanca direnen, vatan, millet, devlet, demokrasi ve cumhuriyetimizin bekası için canlarını feda eden şehitlerimize bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar diliyoruz. Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz” dedi.

Türk milletinin büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı dünyada eşi benzeri görülmemiş bir başarı ortaya koyduğunu ifade eden çınar, açıklamasında şunları kaydetti:

“15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye, bir grup hainin başlattığı işgal girişimine sahne olmuş, asker kıyafetine bürünmüş eli kanlı teröristler, millet iradesiyle seçilmiş olan hükümeti düşürerek devlet yönetimini zorbalıkla ele geçirmeye çalışmıştır. Milletimiz büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı dünyada eşi benzeri görülmemiş bir başarı ortaya koymuş, hainlere karşı tek yürek olarak kısa sürede bu girişimi engellemiştir.

44 yıllık onurlu tarihinde darbelere karşı onurlu bir duruş sergileyen, Konfederasyonumuz HAK-İŞ, 15 Temmuz darbe girişimine karşı da tüm sendikaları ve teşkilatı ile birlikte, milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan tavrını net bir şekilde ortaya koymuş, sağlam bir demokratik duruş ve mücadele sergilemiştir.

HAK-İŞ Konfederasyonu bugüne kadar bütün anti demokratik girişim ve oluşumlara karşı yaptığı gibi 15 Temmuz’da da en hızlı, en etkin ve doğrudan tepkesini teşkilatı ile birlikte güçlü bir şekilde ortaya koymuştur.

HAK-İŞ teşkilatı, darbe girişiminin ilk dakikasından itibaren milli iradeye, demokrasiye ve geleceğine sahip çıkmıştır. Bu uğurda HAK-İŞ üyesi Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen şehit olmuş, yüze yakın üyemiz de gazi olmuştur. Başta bu şehitlerimiz olmak üzere darbeye karşı mücadele ederken vatan ve bayrak uğruna şehadet şerbetini içen 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz. Onlar bizim onurumuzdur” diye konuştu.

“Yüzyılın ihaneti 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız” diyen Çınar, “15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye, bir grup hainin başlattığı işgal girişimine sahne olmuş, asker kıyafetine bürünmüş eli kanlı teröristler, millet iradesiyle seçilmiş olan hükümeti düşürerek devlet yönetimini zorbalıkla ele geçirmeye çalışmıştır. Yüzyılın ihanet hareketi olan FETÖ mensubu hainler tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimine tüm üyeleri ile ilk andan itibaren şiddetli bir şekilde tepki gösteren Konfederasyonumuz HAK-İŞ, bu girişimi unutmadı, unutmayacak ve unutturmayacaktır.

HAK-İŞ olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vatanımızı, bayrağımızı ülkemizi ve demokrasimizi korumaya, milletimizin geleceğine kasteden her türlü saldırıya karşı birlikte mücadele etmeye hazırız. HAK-İŞ, ulusal ve uluslararası arenada gerçekleştirdiği etkinlik, sempozyum, konferans ve panellerde 15 Temmuz bilincini diri tutmak için, darbeci zihniyeti telin ederek milletimizin yazdığı destanı gelecek nesillere aktarma kararlılığındadır.

Bu amaçla katıldığı her toplantıda ve etkinlikle 15 Temmuz Şehitlerimizi anmayı prensip edinmiştir. Son olarak 10-11 Temmuz 2019 tarihlerinde bütün Türkiye’den 6 bin temsilcisi ve delegesi ile uluslararası sendikal kuruluşlar ve dünya genelinde 55 ülkeden 110 sendikal delegasyonun katılımıyla gerçekleştirilen 14. Olağan Genel Kurulumuzda 15 Temmuz Hain Darbe Girişimine karşı milletin direnişini sembolize eden kapsamlı bir fotoğraf sergisi gerçekleştirmiş, Genel kurul salonunda da Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gerçekleştirdiği direnişi anlatan ‘Ankara’da Silah Sesleri 15 Temmuz” belgeselinin gösterimini yapılmıştır. Bu belgesel ile 15 Temmuz hain darbe girişimi akşamı Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in ilk dakikalarından itibaren hain darbe girişimine karşı kahramanca yürüttüğü mücadele ortaya konulmuştur. Ayrıca HAK-İŞ tanıtım filminde 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in yürüttüğü çalışmalar önemli bir bölüm olarak yer almıştır.

15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimine kahramanca direnen, vatan, millet, devlet, demokrasi ve cumhuriyetimizin bekası için canlarını feda eden şehitlerimize bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar diliyoruz. Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz.” Şeklinde konuştu.