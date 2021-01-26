Başkan Hazım Caner Can, çifte müjdeyi verdi

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can çifte müjde verdi. 2021 yılı boyunca belediyeye ait dükkanlarda kira artışı yapmama kararı aldıklarını açıklayan Caner Can, yapımı süren termal otelin de Şubat ayı sonunda bitirileceğinin müjdesini verdi.

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can’ın girişimleri sonucunda Belediye Meclis kararı ile pandemi ile mücadele döneminde esnafa destek olmak amacıyla Çamlıdere Belediyesi’nde işyeri kiracısı olan esnafa 2021 yılı boyunca kira artışı yapılmama kararı alındı. Alınan kararı Çamlıdere Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

“HAYIRLI OLSUN”

Çamlıdere Belediyesi Başkanı Hazım Caner Can, “Belediye iş yeri kiracı esnafımıza hayırlı olsun” diyerek müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından verdi. Sevinçli haberi alan birçok iş yeri kiracısı aldıkları karar için belediye meclisine teşekkürlerini iletti.

ŞUBAT AYI SONUNDA BİTİYOR

Bununla birlikte ilçede yapımı süren termal otelde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hazım Caner Can otelin şubat ayı sonunda bitirileceğinin müjdesini verdi. Caner Can yapımı hızla süren termal oteli incelemesinin ardından şu ifadeleri kullandı, ''İnşaAllah Çamlıdere Termal Otelimizin açılışında Tüm hemşerilerimiz ve Ankaralılar ile buluşuruz. Şimdiden hayırlı olsun'' temennisinde bulundu.

BELEDİYE İMKANLARIYLA YAPILIYOR

Çamlıdere’de tamamen belediyenin imkânları ile yapılan kaplıca tesislerinin hamam kısmı geçtiğimiz aylarda bitirilmiş, projenin otel kısmı kalmıştı. Şubat ayı sonunda otel kısmının da bitmesiyle bölgenin en büyük tesisi açılmış olacak. Yapılan termal hamamın konforlu, ergonomik mekânlarının yanı sıra en önemli özelliği şifalı suyu.

EN BÜYÜKLERİNDEN

3500 metre kare kapalı alan ile Türkiye'nin en büyük hamamlarından ve bölgenin en büyük hamamı olma özelliğine sahip Çamlıdere Termal Hamam 14 adet özel aile hamamı, 1 adet vip hamam, 1 adet engelli grup hamam ile özele hizmet edeceği gibi, 1000 metre kare erkek, 1000 metre kare de kadın hamamı ile de aynı anda 250 kişiye hizmet verebilecek. Özel aile havuzlarında sauna, Türk hamamı ve oda hizmeti bulunacak.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA