  • BIST 1.536
  • Altın 437,409
  • Dolar 7,3521
  • Euro 8,9384
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 4 °C
»

Başkan Hazım Caner Can, çifte müjdeyi verdi

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can çifte müjde verdi. 2021 yılı boyunca belediyeye ait dükkanlarda kira artışı yapmama kararı aldıklarını açıklayan Caner Can, yapımı süren termal otelin de Şubat ayı sonunda bitirileceğinin müjdesini verdi.
Başkan Hazım Caner Can, çifte müjdeyi verdi

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can’ın girişimleri sonucunda Belediye Meclis kararı ile pandemi ile mücadele döneminde esnafa destek olmak amacıyla Çamlıdere Belediyesi’nde işyeri kiracısı olan esnafa 2021 yılı boyunca kira artışı yapılmama kararı alındı.  Alınan kararı Çamlıdere Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurdu. 

resized_ccf68-2d2a6577camlidere02.jpg

“HAYIRLI OLSUN”
Çamlıdere Belediyesi Başkanı Hazım Caner Can, “Belediye iş yeri kiracı esnafımıza hayırlı olsun”  diyerek müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından verdi. Sevinçli haberi alan birçok iş yeri kiracısı aldıkları karar için belediye meclisine teşekkürlerini iletti. 

ŞUBAT AYI SONUNDA BİTİYOR
Bununla birlikte ilçede yapımı süren termal otelde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hazım Caner Can otelin şubat ayı sonunda bitirileceğinin müjdesini verdi. Caner Can yapımı hızla süren termal oteli incelemesinin ardından şu ifadeleri kullandı, ''İnşaAllah Çamlıdere Termal Otelimizin açılışında Tüm hemşerilerimiz ve Ankaralılar ile buluşuruz. Şimdiden hayırlı olsun'' temennisinde bulundu.

142728331_841127893336213_6331130406362773663_o.jpg

BELEDİYE İMKANLARIYLA YAPILIYOR
Çamlıdere’de tamamen belediyenin imkânları ile yapılan kaplıca tesislerinin hamam kısmı geçtiğimiz aylarda bitirilmiş, projenin otel kısmı kalmıştı. Şubat ayı sonunda otel kısmının da bitmesiyle bölgenin en büyük tesisi açılmış olacak.  Yapılan termal hamamın konforlu, ergonomik mekânlarının yanı sıra en önemli özelliği şifalı suyu. 

EN BÜYÜKLERİNDEN 
3500 metre kare kapalı alan ile Türkiye'nin en büyük hamamlarından ve bölgenin en büyük hamamı olma özelliğine sahip Çamlıdere Termal Hamam 14 adet özel aile hamamı, 1 adet vip hamam, 1 adet engelli grup hamam ile özele hizmet edeceği gibi, 1000 metre kare erkek, 1000 metre kare de kadın hamamı ile de aynı anda 250 kişiye hizmet verebilecek. Özel aile havuzlarında sauna, Türk hamamı ve oda hizmeti bulunacak. 

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?26 Ocak 2021 Salı 09:00
  • Başkan Köse geçen sene duyurduğu proje bu sene hayata geçiyor26 Ocak 2021 Salı 06:06
  • Kazalara neden olan yol için vatandaşlar düzenleme istiyor26 Ocak 2021 Salı 05:03
  • "Tek Gözlü!" Lady Gaga26 Ocak 2021 Salı 04:04
  • Ücretsiz izin istismar edildi26 Ocak 2021 Salı 03:05
  • Nizam-ı Âlem Yolunda26 Ocak 2021 Salı 02:02
  • Ankara inovasyonda başarılı olamadı!26 Ocak 2021 Salı 01:01
  • Koronavirüse yakalanan Bozdoğan yaşadıklarını İlksayfa'ya anlattı "DERİMİN YÜZÜLDÜĞÜNÜ HİSSETTİM"25 Ocak 2021 Pazartesi 06:06
  • İşçi onayladı imza atıldı25 Ocak 2021 Pazartesi 05:05
  • Koronafobi ile mücadele25 Ocak 2021 Pazartesi 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti