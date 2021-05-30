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Başkan Hüseyin Taklacı'dan ham madde sorununa çözüm çağrısı

Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, mobilya üreticilerinin ham madde tedariki konusunda yaşadığı sorunların devam ettiğini belirterek, “İhracata kota konulmalı, anormal şekilde artan hammadde fiyatları kontrol edilmeli” dedi. 
Başkan Hüseyin Taklacı'dan ham madde sorununa çözüm çağrısı

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, mobilya sektörünün ham madde konusunda yaşadığı sorunların devam ettiğini, bu nedenle çok sayıda küçük esnafın üretim yapamaz duruma geldiğini açıkladı. 

HAM MADDE TEDARİK SORUNU DEVAM EDİYOR
Türkiye genelinde mobilyacı esnafının özellikle ham MDF diye tabir edilen lif levhaları tedarik konusunda sıkıntı çektiğini, bulduğu ürünlere de piyasanın çok üzerinde fiyatlandırma yapıldığını kaydeden Başkan Taklacı, "2020 yılının sonu itibaren ülke genelindeki mobilya üreticisi esnaflarımız ham madde bulmakta zorluk çekiyor. Artan talep artışı, yeterli üretimin olmaması, üretilen ham maddelerin büyük oranda ihraç edilmesi gibi sebeplerle ham madde tedarik ve fiyatları konusunda esnafımız büyük sorunlar yaşamakta” dedi. 

ÖNCELİK İÇ PİYASAYA OLMALI
“Mobilya ham maddesi üreten fabrikalar daha çok yurt dışına ihracat yapıyor,  iç piyasanın ihtiyacı karşılanamıyor” iddiasında bulunan Başkan Taklacı, “Öncelikle iç piyasanın ihtiyacı karşılanmalı, artan ham madde yurt dışına ihraç edilmelidir. İstediği kalınlıkta MDF bulamayan özellikle küçük esnaf çok büyük sıkıntılar çekiyor, üretim aksıyor.  Siteler esnafı mobilya üretimi için genelde 6,8, 12, 22 milim ham MDF kullanıyor. 14,16 milim MDF arayan var; ama bulamıyor. Fabrikalar istediğini üretiyor, istemediğini üretmiyor” dedi. 

“ZAMLAR KONTROL ALTINA ALINMALI”
Başkan Taklacı, gerekli tedbirlerin alınıp ihracata kota getirilmesi konusunda Ticaret Bakanlığına çağrıda bulunarak, “Bu sorunun bir an önce çözülmeye ihtiyacı var” diye konuştu. Tedarik sorunu yaşanan ham maddeye fahiş zamlar yapıldığından da yakınan Başkan Taklacı, “Ham madde zamları denetim altına alınmalı. Fiyatlar anormal şekilde artmış bulunmakta! Geçen sene Ocak-Şubat ayı itibariyle 160 TL olan 18 milim MDF fiyatı şu an 350 ila 450 TL arasında alıcı bulmakta. Bu zamlar esnafı hem üzüyor hem de mağdur ediyor” ifadelerini kullandı. 

YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET ETTİ
Zamların fabrikalar tarafından gelişigüzel uygulandığını ileri süren Başkan Taklacı, “Esnaf üretim yaparken kazandığını malzemeye gelen zamla geri veriyor. Kimse kafasına göre fiyat uygulamasın. Ticaret İl Müdürlüklerini, Rekabet Kurumunu göreve davet ediyoruz. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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