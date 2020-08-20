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Başkan Köse, en başarılı ikinci isim seçildi

ORC araştırma şirketi yerel yönetimler performans araştırması yaptı. Araştırmaya göre Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yüzde 62.1 başarı oranı ile en başarılı 2. belediye başkanı seçildi.
Başkan Köse, en başarılı ikinci isim seçildi

Mahalli idareler seçimlerinden bu yana geçen süreçte araştırma şirketlerinin seçmen gözünde mevcut belediye başkanlarının performanslarını ölçmek amacıyla yaptıkları anketlere bir yenisi daha eklendi. ORC araştırma şirketinin en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları araştırmasında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,  yüzde 62.1 başarı oranı ile en başarılı 2. belediye başkanı seçildi. Hizmet yolculuğuna aralıksız devam ettiklerinin altını çizen Başkan Köse “Halkımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve muhtarlarımızın verdiği güçle daha güzel bir Mamak için güzel hizmetlere imza atıyoruz” dedi

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Başarı Mamak’ın
Mamak’ın refahı ve mutluluğu için gece gündüz çalıştıklarını belirten Köse, yapılan hizmetlerin halk nezdinde başarılı bulunmasının büyük mutluluk olduğunu belirterek, “Hizmet performansımızın halkın nezdinde başarıyla takdir edilmesi bizi daha çok çalışmaya sevk ediyor. Dertlere derman olmaya geldik. Planlı, kurallı ve kimlikli Mamak için yaptığımız hizmetlerin bu şekilde meyvelerini almak muhteşem bir duygu. ‘Mamak Daha Güzel Olacak’ diyerek çıktığımız bu yolda halka dönük projeler ürettik ve artık ‘Mamak Daha Güzel Oluyor’ diyoruz. Yapılan bu araştırma çalışması da bu hedefimize doğru adımlarla ilerlediğimizi göstermektedir. Devletimizin belediyelerimize aktardığı kaynakları artık vatandaşlarımıza hizmet olarak gitmektedir. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Valimize teşekkür ederim. Bu sonuç hepimizin tüm Mamaklı hemşehrilerimizin başarısıdır. Biz birlikte başardık. Hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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