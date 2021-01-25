Başkan Köse geçen sene duyurduğu proje bu sene hayata geçiyor

Mamak Belediyesi, çatı üstü güneş enerjisi sistemi (GES) kurarak kendi enerjisini kendi üretmeye başlayacak. Belediye, 4 ayda kurulacak GES projeleri ile 600 bin TL civarındaki aylık elektrik giderine artık ücret ödemeyecek.

Mamak Belediyesi, ilçedeki dev sosyal tesislere çatı üstü güneş enerjisi sistemi (GES) kurarak kendi enerjisini kendi üretmeye başlayacak.

Mamak Belediyesi, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi çatısına 1152 kWp/960 kWe gücünde güneş enerji sistemi yapımı için ihaleye çıktı. Kurulacak GES projesi ile belediyenin elektrik ihtiyacının büyük oranda karşılanması bekleniyor.

4 AYDA TAMAMLANACAK

Basın İlan Kurumu'nun (BİK) resmi internet sitesinde yer alan ilana göre ihale 11 Şubat'ta Mamak Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda saat 11.00'da yapılacak. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Yer tesliminden itibaren 120 takvim günü içerisinde GES teslim edilecek.

YALNIZ YERLİ İSTEKLİLER KATILACAK

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Birimi 4. Kat 410 numaralı adrese elden teslim edilebilecek ya da aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilecek.

BAŞKAN KÖSE'NİN GEÇTİĞİMİZ YIL DUYURDUĞU PROJE HAYATA GEÇİYOR

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, geçtiğimiz 2020 yılının başında belediyenin enerji ihtiyacını, kuracakları güneş enerji sistemi ile karşılayacaklarını duyurmuştu. Başkan Köşe Mamak Belediyesi'nin GES projesi ve projenin sağlayacağı katkılarla ilgili şunları söylemişti: “Güneş enerjisi konusunda biz bir çalışma başlattık, yer tahsisini yaptık projesini hazırlıyoruz. Önümüzdeki aylardan itibaren projemizi uygulamaya başlayacağız. Yaklaşık 600 bin TL civarında aylık elektrik giderimiz var. Bu giderin tamamını karşılayacak şekilde doğal enerji olan güneş enerjisini kullanacağız. Çok uygun kredi ile bunu yapacağız, 4-5 yıl ödemesiz bir kredi olacak. Kendi kendini finanse edecek bir proje bu."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

İlgili haber:

Mamak kendi enerjisini üreterek faturadan kurtulacak Kaynak: Mamak kendi enerjisini üreterek faturadan kurtulacak