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Başkan Köse, patlamanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, önceki gün Mamak Kutlu Mahallesi’nde 6 katlı bir binanın zemin katındaki dairede meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu hasar gören binada incelemelerde bulundu.
Başkan Köse, patlamanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu

Mamak Kutlu Mahallesi 464 sokakta önceki gün saat 05.30 sıralarında 6 katlı binada apartmanın giriş katındaki 7 numaralı dairede oturan Cihan Kuru adlı vatandaşın evinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yaşanan üzücü olayın hemen ardından Mamak Belediyesi ekipleri seferber etti. Mamak Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri hafif yaralı vatandaşları ayakta tedavi etti, belediyeye ait çay ve çorba araçları da patlamadan dolayı sokaktaki bina sakinlerine ikramlarda bulundu. Mamak Belediyesi Fen İşleri, İmar Müdürlüğü ekipleri hasar gören binada incelemelerde bulundu, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de çevredeki enkazları temizledi. 

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Vatandaşlarla yakından ilgilendi
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı da patlamanın yaşandığı bölgeyi ziyaret etti. Mahalle sakinleri ile yakından ilgilendi. Olayda biri ağır olmak üzere 3 vatandaşın yaralandığını belirten Başkan Köse, “İnşallah olayda yaralanan tüm vatandaşlarımız sağlığına en yakın zamanda kavuşur. Kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor, böyle bir olayı tekrar yaşamamamızı temenni ediyorum. Belediye olarak, bu üzücü olayda üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar dilerim” dedi. Mamak Kaymakamı Sırmalı da, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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