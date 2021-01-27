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Başkan Köse, tesiste incelemelerde bulundu

Mamak Belediyesi tarafından Kıbrıs Mahallesi’nde inşa edilen Yunus Emre Bilim ve Sanat Merkezi hizmete açıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Başkan yardımcıları ile birlikte tesiste incelemelerde bulundu.
Başkan Köse, tesiste incelemelerde bulundu

Mamak’ın kültür ve sanat şehri olması noktasında tesisin önemli bir eksikliği ortadan kaldırdığını kaydeden Başkan Köse, rutin belediyecilik faaliyetlerinin dışında sosyal belediyeciliğin önem verilen konuların başında yer aldığını işaret etti. Köse, “Kültür ve sanat faaliyetlerinin ilçemizde ve bölgede yaygın olarak yapılmasına önem veriyoruz. Tesisimizin faaliyete geçmesiyle belediyemizin kültür ve sanat noktasında yapacağı çalışmalar büyük bir ivme kazanacaktır. Mamak'ın her köşesinde bir çalışma bir yatırım bir proje görmek mümkün. Attığımız her temel, açtığımız her yatırım ile Mamak'ın geleceğini inşa ediyoruz. Mamak için daha neler yapabiliriz, başka neleri hayata geçirebiliriz heyecanı ve düşüncesiyle hareket ediyoruz. Eğitimde, sporda, kültür ve sanatta öncü, gelişen bir Mamak için çalışıyoruz. Tesisimiz mahallemizin kültür ve yaşam merkezi olacak” dedi. 

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Kayıtlar başladı
11 bin 945 metrekarelik alanda yapılan tesiste yer alan Aile Merkezi, spor salonunda kayıtlar alınmaya, kütüphanesi de hizmet vermeye başladı. Selçukluu mimarisi konseptiyle 3 kattan oluşan merkezde,  3 bin 920 metrekarelik kapalı pazaryeri, dükkanlar, bay-bayan mescit, zabıta karakolu, tesisin teknik merkezi, idari ofisler, aile merkezi, kütüphane, spor salonu, derslikler, toplantı odaları, yemek salonu, 700 metrekarelik açık teras bulunuyor.  A'dan Z'ye her imkanın düşünüldüğü üçlü tesis mahallenin sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak.

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