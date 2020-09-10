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Başkan Köse ve Kaymakam Sırmalı’dan maske ve hijyen denetimi

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Akdere Dereboyu Caddesi’nde ve Natoyolu Hocalı Caddesi’nde esnafları ziyaret ederek, koronavirüse karşı hem tedbirleri anlattı hem de maske dağıttı.
Başkan Köse ve Kaymakam Sırmalı’dan maske ve hijyen denetimi

Maskeyi doğru takalım
Korona virüsle mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerinin altını çizen Köse, "Ülkemizde ilk görülen vaka sonrasında salgına karşı başlattığımız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Normalleşme süreci sonrasında ülke genelinde artan vaka sayısıyla bir gevşeme yaşanmaması açısından denetimlerimizi gerçekleştiriyor ve sıkı bir şekilde uyarılarda bulunuyoruz. Sokakta ve işletmelerimizde, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına çoğunlukla düzgün bir şekilde uyulduğunu görmek sevindirici. İşletmeler de bu konuda duyarlı, müşterilerini de sürekli ikaz ediyorlar. Personel maske ve eldiven kullanıyor. Vatandaşlarımızdan da aynı duyarlılığı bekliyoruz. Yapılan denetimler hayatımızın her alanını kapsayacak alanlarda yapılıyor. Tüm ekiplerimiz sahada denetleme yapıyor. Vatandaşın duyarlılığıyla bu işi başaracağına inanıyoruz. Buradan vatandaşımızdan rica ediyoruz, lütfen maskeyi doğru kullanalım” diye konuştu.

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Kaymakam Sırmalı da kurallara uymayan vatandaşları uyardıklarını söyleyerek, “Hemşerilerimizin büyük çoğunluğu kurallara uysa da uymayan vatandaşlarımız olduğunun da farkındayız. Biz de hem doğru maske kullandırmak hem de kurallara uyulması konusunda uyarmak için denetimlerdeyiz” dedi.

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