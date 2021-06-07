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Başkan Köse’den esnaf turu

Normalleşme adımlarıyla birlikte yoğun geçen mesai ve ziyaretçi trafiğine rağmen mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeyen Mamak Belediye Başkanı Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Sarıgöl ile birlikte Abidinpaşa ve Yeşilbayır esnafını turladı.
Başkan Köse’den esnaf turu

Esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Köse, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esnafları dükkanlarında ziyaret eden Köse,  alışveriş için gelen vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet etti. Esnafların taleplerini dinleyen Başkan Köse,  pandemiyle mücadelenin sürdüğünü hatırlatarak, hijyen kurallarına riayet ve sosyal mesafe kuralına özen gösterilmesi konusunda hatırlatmalarda bulundu. 

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Esnafı mutlu bir Mamak için çalışıyoruz
Pandemiyle mücadelede kaldırılan kısıtlamalardan sonra esnaflarının işlerinin hızla artış göstermesinin sevindirici olduğunu belirten Köse, belediye olarak esnafların her zaman yanlarında ve destekçisi olacaklarının altını çizdi. Köse, “Esnaflarımızla sık sık bir araya gelerek onlarla birçok konuyu istişare ediyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ziyaretlerimizde ayrıca Mamak’ımız için yaptığımız çalışmalar ve önümüzdeki dönemlerde hayata geçireceğimiz projelerimizi de anlatma fırsatı buluyoruz. Çünkü hemşehrilerimizle bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve daha isabetli olacağını biliyoruz. Esnafımızla işleri hakkında konuşuyoruz. Onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Biz de kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Belediyemizi ilgilendiren konularda istişare ederek varsa yapılacak, onları çözüme kavuşturuyoruz. Salgında normalleşme sürecindeyiz. Esnafımızın da sıkıntılarının farkındayız. Bu vesileyle, vatandaşlarımızdan ricam; alışverişlerimizi yaparken kendi insanımızı, kendi marka ve yerli ürünlerimizi tercih etmeleridir. Bizler de buna hassasiyet gösteriyoruz ve esnafımızın, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İnşallah bu dönemler de bitecek. Bizleri güler yüzüyle karşılayan esnafımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Esnafımızın memnuniyeti bizim memnuniyetimiz. Esnafımız mutlu olursa bizde mutlu oluruz” dedi. 

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