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Başkan Köse’den esnafa moral ziyareti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek 11 ayın sultanı Ramazan’ın bereketini Mamaklılarla birlikte paylaşıyor. 
Başkan Köse’den esnafa moral ziyareti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, mahalle ziyaretleri yapan Köse, Boğaziçi mahalle esnafını ziyaret etti. Ziyarette esnaflara ve vatandaşlara ücretsiz koruyucu maske gerçekleştiren Başkan Köse, alışveriş için çarşıda bulunan vatandaşlara sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Başkan Köse, esnaf ziyaretinde yaptığı açıklamada, yeni tip Korona virüs salgınına karşı Mamak Belediyesi olarak büyük bir gayretle mücadele ettiklerinin altını çizerek, bu süreçte vatandaşların evde kalmalarının hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için daha iyi olacağını ifade etti.

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Ulaşmakla mükellefiz

Esnafın sorun ve taleplerini de dinleyen Köse, “İlçemizde zaman zaman esnafımızı, vatandaşımızı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyoruz. Bizlere ulaşamayanlara biz ulaşmakla mükellefiz. Bizler halkımıza hizmet etmek için varız. Dünyada etkili olan pandemiden dolayı esnafımıza moral ziyareti gerçekleştirdik. Esnaf kardeşlerimizi sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyararak maske dağıtımını da yaptık. Tek bir amacımız vardır, o da halkımıza hizmetlerin en güzelini götürebilmektir” dedi. Korona virüs nedeniyle ekonomik ve sosyal hayatın farklı bir noktaya geldiğini ifade eden Köse, “Ülkemiz, aldığı ciddi tedbirler sayesinde korona virüs ile mücadele sürecini çok güzel bir şekilde yönetti ve yönetmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu bu kriz yönetiminin başarısı, tüm dünya ülkelerine örnek oldu. İnşallah, bu süreci en kısa sürede atlatarak, normal hayatımıza döneriz” dedi.
 

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