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Başkan Köse’den Pazar Denetimi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,  Koronavirüs tedbirler kapsamında Gülveren pazaryerinde alınan önlemleri denetledi, vatandaşların ve pazar esnafının kurallara uyup uymadığını kontrol etti.
Başkan Köse’den Pazar Denetimi

Duyarlı olalım
Salgın sonrası sık sık semt pazarlarını sık sık ziyaret ettiğini, esnaf ve vatandaşları uyardığını hatırlatan Başkan Köse, “Kritik bir süreçten geçiyoruz. Bizler önlemlerimizi almazsak yapılan, ortaya konan tüm çabalar boşa gidebilir. Mamak Belediyesi olarak pazar yerlerinin temizliği ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken, pazar alanlarının giriş ve çıkış noktalarına hem ilçe sakinlerimizin hem de esnafımızın faydalanması açısından el dezenfekte noktaları oluşturduk. Alışveriş yapan vatandaşlarımıza ve esnafımıza da pazar girişlerinde ücretsiz maske ve eldiven dağıtarak koronavirüse karşı aldığımız tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Bizler kurum olarak üzerimize düşen çalışmaları yerine getirirken, hemşehrilerimiz de aynı duyarlılığı göstererek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hükümetimizin, Bakanlıklarımızın ve Koronavirüs Mücadele Bilim Kurulu'nun uyarılarına harfiyen riayet etmelerini rica ediyorum. 

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Türkiye şu ana kadar salgın konusunda başarılı bir sınav verdi. Ancak henüz her şey bitmedi. Asla tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Bu nedenle vatandaşlarımız maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeli, hijyen konusunda duyarlı olmalı” diye konuştu.

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