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Başkan Köse'ye Avrasya Hizmet Ödülü

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından düzenlenen Avrasya Hizmet Ödülleri 2021 programında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Avrasya Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.
Başkan Köse'ye Avrasya Hizmet Ödülü

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından düzenlenen Avrasya Hizmet Ödülleri 2021 programında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türk kültür ve sanatının gelişmesi, millet olma bilincinin gelecek nesillere aktarılması hususunda yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Avrasya Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. 

Etnografya Müzesi’nde düzenlenen, Avrasya Hizmet Ödülleri 2021 programında Başkan Köse’ye ödülünü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi.

En güçlü kaynağımız gençler

Mamak’ın kültürün ve sanatın başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ”Değerlerimizi korumak, tarih bilincimizi oluşturmak ve gelecek nesillere aktarmak adına Mamak Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinliklerine çok önem veriyoruz. Ülkemizin daha parlak bir geleceğe hazırlanması konusunda  en önemli güç kaynağımız gençler olduğunu biliyor, değerlerimizi ve kültürümüzü geleceğimizin teminatı gençlerimize en iyi şekilde devretmeye çalışıyoruz” dedi.

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