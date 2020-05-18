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Başkan Köse’ye Teşekkür

Mamak’ta ara vermeden asfaltlama çalışmalarına devam eden belediye ekipleri vatandaştan beğeni topluyor. Küçük Kayaş Mahalle Muhtarı Serkan Çetintaş, “Murat Köse başkanımıza ve ekiplere teşekkür ederiz. Hizmetlerden memnunuz” diye konuştu.
Başkan Köse’ye Teşekkür

Mamak Belediyesi asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşın talebini karşılıksız bırakmayan belediye ekipleri kısa sürede asfalt ve tretuvar çalışmalarını yapıyor. Son olarak Küçük Kayaş Mahallesi 1865’inci sokakta asfalt, bordur ve tretuvar çalışmalarını yapan belediye ekiplerine vatandaşlar teşekkür etti.

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YAPILAN HİZMETLERDEN MEMNUNUZ
Gazetemize konuşarak duygularını paylaşan mahalle muhtarı Serkan Çetintaş yapılan hizmetlerden memnun olduklarını ifade ederek şunları söyledi:
“Mahallemiz 1865 Sokak asfalt ve bordür tretuvar çalışması belediyemizce tamamlanmıştır. Hayırlı olsun. Başta belediye başkanımız Murat Köse olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürler. Mahallemize yapılan hizmetlerden memnunuz.”

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HABER MERKEZİ / İLKSAYFA

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