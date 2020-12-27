Başkan Mansur Yavaş müjdeyi verdi - En düşük maaşının 3100 TL olacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede çalışan personellerin en düşük maaşının 3100 TL olacağının müjdesini verdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden asgari ücretle ile ilgili bir paylaşım yaparak belediye personeline müjdeyi verdi. Yavaş, yaptığı açıklamada belediyede görevli personelin maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdiklerini açıkladı. Yavaş, ayrıca tüm çalışma arkadaşlarına emekleri için teşekkür etti.

“HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Yavaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “"Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

VATANDAŞLARDAN OLUMLU TEPKİ

Sosyal medyada haberi duyan vatandaşlar ise alınan kararın doğruluğu konusunda görüşlerini bildirerek, diğer belediyelerde de bu tarz kararın uygulanması gerektiğini kaydetti. Vatandaşlar, “Bütün belediyeler böyle bir ortak karar alsın. Belediyelerin bütçeleri, değersiz projelere değil emektarlara ve halka hizmete gitsin. Pandemi döneminde zor günler yaşayan ve asgari ücrete çalışanları unutmadığınız için teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullandı.

BUGÜN BELLİ OLUYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısı ise bugün yapılacak. Komisyon tarafından bugün alınan karar 2021 yılı asgari ücret tutarını belirleyecek. Bakanlık yetkilileri, işveren ve işçi temsilcilerinin katılacağı son toplantı ile birlikte 2021 yılında uygulanacak asgari ücret belli olacak. Asgari ücrete yapılacak zam oranı doğrudan 7 milyon kişiyi etkileyecek.

TÜİK 2,792 TL ÖNERDİ

Yapılan son toplantıya katılan TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bekar bir çalışanın aylık asgari geçim tutarını hafif işler için 2 bin 339, orta işler için 2 bin 507 ve ağır işler için 2 bin 792 TL olarak belirledi. TÜİK'e göre ağır statüdeki bir işçinin geçim maliyeti yıllık yüzde 19,77 arttı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA