Başkan Mansur Yavaş namus ve şeref sözü verdi

ABB Meclisi’nde konuşan Başkan Mansur Yavaş, “Dönemimde herhangi bir personelim yolsuzlukla yargılanırsa namus ve şeref sözü, sizlerle beraber ben de o davaya müdahil olacağım. Bunlarda da sizlerden katkı bekliyorum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi 2021 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığındaki toplantıda şehrin gündemindeki konular görüşüldü. Başkan Yavaş, oturum öncesi ABB’deki koronavirüs verilerini paylaşarak, bugüne kadar bin 800 personelin koronavirüse yakalandığını, 7 çalışanın da virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

4 ŞUBAT’TA FİRMALARLA GÖRÜŞME YAPILACAK

EGO’ya yeni otobüslerin alınması için ne zaman ihale yapılacağı ve ihaleye yerli isteklilerin katılıp katılamayabileceğine dair verilen soru önergesi için Başkan Yavaş, 4 Şubat’ta firmalar davet edilip yeterlilik konusunda kendileriyle görüşme yapılacağını duyurdu. Başkan Yavaş, otobüs alımı için yapılacak ihaleye katılımın en fazla olması için çalıştıklarını söyledi.

“METRO PROJESİNİN DÖNEMİMİZDE YETİŞMESİNİ İSTİYORUZ”

Dikimevi- Natayolu metro projeyle ilgili bir soru önergesine hakkında da bilgilendirmede bulunan Başkan Yavaş, “Şu anda metronun proje ihalesini yaptık ve Haziran ayında bitmesi planlanıyor. İstanbul Büyükşehir’in firması aldı; fakat daha öne çekmeye çalışıyoruz. Çünkü Haziran ayına kadar uzarsa ayrıca ihalesi derken iş daha da uzayacak. Bu arada proje ihalesi yapıldı, ÇED raporu da alınması gerekiyor bir sürü mevzuat var; ama günü gününe yapmaya çalışıyoruz. Bizim dönemimizde yetişmesini istiyoruz; ‘yetişmeyebilir’ denince bu mevzuat nedeniyle en azından iki etap halinde yapılmasına karar verdik. Yani 8 km’lik metronun önce 4 istasyonunu daha sonra da diğer istasyonunun açılması şeklinde ve en azından görev dönemimizde yapılması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

DİĞER PROJELERLE İLGİLİ BİLGİLER VERDİ

Ankara’da yapmayı planladıkları diğer metro ve raylı sistem projeleriyle ilgili de bilgi veren Başkan Yavaş, “Bizden önce bütün metrolar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilmiş, bize izin verilen metro Mamak metrosu, veyahut Kızılay’dan, Kuğulu’dan başlayıp Karapürçek’e gidecek raylı sistem çalışması yapılıyor. Bir de Etlik’teki şehir hastaneleri bittiği zaman, şehir hastanesinden Ankamall’ın önüne kadar raylı sistem çalışmalarımız da devam ediyor” diye konuştu.

“YETİMİN HAKKINI HEP BİRLİKTE SAVUNACAĞIZ”

Yavaş, bazı meclis üyelerinin "ABB ve bağlı 16 şirket ile ilgili iddialar bulunmaktadır. Bu kapsamda, hakkında ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma gibi suçlardan inceleme, soruşturma başlatılmış birisi var mıdır?" sorusuna şu yanıtı verdi: “Ben namuslu ve haysiyetli insanların belediyede bir yolsuzluk gördüğü zaman yapması gereken iki tane şey var: biri Cumhuriyet Savcılığına gitmek, iki İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş istemek. Açık açık bir taahhüdüm var benim. Dönemimde herhangi bir personelim yolsuzlukla yargılanırsa namus ve şeref sözü, sizlerle beraber ben de o davaya müdahil olacağım. Ama şunu da bekliyorum. 100’e yakın dosya var daha da geliyor. Ankara halkının açıkça uğratıldığı zararlar var. Bunlarda da sizlerden katkı bekliyorum. Gideceğiz yetimin hakkını hep birlikte savunacağız. Bunu da beklemek sizlerden hakkım.”

İHMALİ OLAN PERSONELE SORUŞTURMA

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “24 Aralık 2020 tarihteki karla mücadelede bir ihmal bir hata var mı? Bunu kabul ediyor musunuz ?” diye sordu. CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, kar yağışıyla mücadelede ihmali olan personele soruşturma başlatıldığını açıkladı. ABB Başkanı Yavaş ise bir gün öncesinden kar yağacağının bilinmesine ve bu konuda personeli uyarmasına rağmen ihmalin nasıl yaşandığını öğrenmek için soruşturma açtığının bilgisini verdi. AK Parti Meclis Üyesi Fatih Ünal da soruşturmanın sadece şoförlerle sınırlı kalmaması, hatası ve ihmali olan üst düzey bürokratların da soruşturmaya dahil edilmesi önerisini sundu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar 24 Aralık’ta yaşanan karın 1 santim olduğunu; ancak çok ciddi buzlanma yapmasından dolayı söz konusu kazaların yaşandığını söyledi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-