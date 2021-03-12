Başkan Mansur Yavaş'tan Aydınlıkevler müjdesi

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Şehir Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki Aydınlıkevler mevkiinde yapılacak katlı kavşak projesi için ihaleye çıkacaklarını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hasköy köprülü kavşak projesinin sonlanmasına sayılı günler kala aynı güzergahta bulunan Aydınlıkevler’deki trafiği rahatlatmak ve o bölgede de kesintisiz ulaşımı sağlamak için kolları sıvadı.

KATLI KAVŞAK PROJESİ

Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Şehir Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki Aydınlıkevler mevkiinde yapılacak katlı kavşak projesi için ihaleye çıkacaklarını duyurdu. Yapılacak kavşaklarla havaalanı ile Kızılay arasında kesintisiz ulaşım sağlanması amaçlanırken, projenin 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritten oluşması planlanıyor.

"Konfor ve can güvenliği önceliğimiz"

Hazırlıkları tamamlamak üzere olduklarını sosyal medya hesabından duyuran Başkan Mansur Yavaş " Aydınlıkevler bölgesinde kesintisiz trafik akışını tesis etmek için harekete geçtik. Hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz 4 şeritlik katlı kavşak projemiz için bu yıl ihaleye çıkmayı planlıyoruz. Hemşehrilerimizin konforu ve can güvenliği önceliğimiz olmaya devam edecek" notunu düştü.

GAZETEMİZ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Gazetemizin 8 Temmuz 2020 tarihli sayısında Aydınlıkevler Kavşağı’na da bir an önce köprülü kavşak projesinin uygulanmasını Başkan Mansur Yavaş’tan bölge halkı talep etmişti. Bu taleplerinin yerine getirilmesi için atılan ilk adım vatandaşları sevindirdi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-