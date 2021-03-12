  • BIST 1.557
  • Altın 419,277
  • Dolar 7,5633
  • Euro 9,0399
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -3 °C
»

Başkan Mansur Yavaş'tan Aydınlıkevler müjdesi

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Şehir Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki Aydınlıkevler mevkiinde yapılacak katlı kavşak projesi için ihaleye çıkacaklarını duyurdu.
Başkan Mansur Yavaş'tan Aydınlıkevler müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hasköy köprülü kavşak projesinin sonlanmasına sayılı günler kala aynı güzergahta bulunan Aydınlıkevler’deki trafiği rahatlatmak ve o bölgede de kesintisiz ulaşımı sağlamak için kolları sıvadı. 

KATLI KAVŞAK PROJESİ
Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Şehir Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki Aydınlıkevler mevkiinde yapılacak katlı kavşak projesi için ihaleye çıkacaklarını duyurdu. Yapılacak kavşaklarla havaalanı ile Kızılay arasında kesintisiz ulaşım sağlanması amaçlanırken, projenin 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritten oluşması planlanıyor.

senfdhqj.jpg

"Konfor ve can güvenliği önceliğimiz"
Hazırlıkları tamamlamak üzere olduklarını sosyal medya hesabından duyuran Başkan Mansur Yavaş " Aydınlıkevler bölgesinde kesintisiz trafik akışını tesis etmek için harekete geçtik. Hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz 4 şeritlik katlı kavşak projemiz için bu yıl ihaleye çıkmayı planlıyoruz. Hemşehrilerimizin konforu ve can güvenliği önceliğimiz olmaya devam edecek" notunu düştü.  

GAZETEMİZ GÜNDEME GETİRMİŞTİ 
Gazetemizin 8 Temmuz 2020 tarihli sayısında Aydınlıkevler Kavşağı’na da bir an önce köprülü kavşak projesinin uygulanmasını Başkan Mansur Yavaş’tan  bölge halkı talep etmişti.  Bu taleplerinin yerine getirilmesi için atılan ilk adım vatandaşları sevindirdi. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye aşı haritası 12 Mart 202112 Mart 2021 Cuma 09:50
  • Ankara hava durumu 12 Mart 202112 Mart 2021 Cuma 09:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 12 Mart 2021 - ASKİ12 Mart 2021 Cuma 09:09
  • Elektrik Kesintisi 12 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ12 Mart 2021 Cuma 09:09
  • Su Kesintisi 12 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ12 Mart 2021 Cuma 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?12 Mart 2021 Cuma 09:00
  • Hasköy Köprülü Kavşak Projesinde sona yaklaşıldı12 Mart 2021 Cuma 05:06
  • Helal Lokmayı Böyle Anlattılar12 Mart 2021 Cuma 04:04
  • Milli Piyango'dan skandal çekiliş!12 Mart 2021 Cuma 03:03
  • Cesaret ve Korku12 Mart 2021 Cuma 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti