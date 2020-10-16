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Başkan, maske, mesafe ve hijyen denetiminde

Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel Pazar yerleri, toplu taşıma araçları, Pazar yerleri ve parklarda sosyal mesafe ve maske denetimi yaptılar. 
Başkan, maske, mesafe ve hijyen denetiminde

Korona Virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda belirtilen "Sağlık için Hepimiz için" mottosu ile tüm Türkiye genelinde gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel Pazar yerleri, toplu taşıma araçları, Pazar yerleri ve parklarda sosyal mesafe ve maske denetimi yaptılar. 

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Etimesgut’ta sabah saatlerinde başlayan denetimler akşam saatlerine kadar devam etti. Etimesgut Kaymakamı İzzettin SEVGİLİ ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver DEMİREL ile birlikte İlçemizde süren MASKE, MESAFE ve HİJYEN kuralları denetimlerini takip etti.

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