Başkan müjdeyi verdi: Artık ücretsiz

Altındağ Belediyesi, Altınköy Açık Hava Müzesi’nde düğün ve mezuniyet fotoğrafı çektirmek isteyenlerden artık ücret almayacak.

Karar, bazı vatandaşların sosyal medya üzerinden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya ‘çekim ücreti alınmaması’ yönünde talepte bulunması üzerine alındı. Müzede çekim yapmak isteyen çiftlerden daha önce 150 TL ücret alınıyordu. Başkan Balcı, bundan sonra müze giriş ücreti dışında herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini belirtti. Konuyla ilgili Hürriyet Ankara’ya konuşan Başkan Asım Balcı, şunları söyledi:

ÇİFTLERE DESTEK VERELİM İSTEDİK

“Altınköy Açık Hava Müzesi’nde mutlu günlerini ölümsüzleştirmek isteyen çiftlerden 150 TL fotoğraf çekim ücreti alınıyordu. Vatandaşlarımız bu konuda bize taleplerde bulundu. Biz de bu talepleri makul bulduk ve alınan bu ücreti kaldırdık. Evlenen genç çiftlerimize ve orada fotoğraf çektirmek isteyen herkese bu konuda da destek verelim istedik.

Bundan sonra Altınköy’de giriş ücretleri dışında fotoğraf çekimi için ayrıca herhangi bir ücret alınmayacak. Altındağ Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızdan gelecek önerilere açık olacağız. Vatandaşlarımızdan gelen önerileri istişare ederek Altındağ’ı yöneteceğiz ve uygulamalara yön vereceğiz.”