  • BIST 93.588
  • Altın 252,491
  • Dolar 5,8316
  • Euro 6,5288
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

Başkan müjdeyi verdi: Artık ücretsiz

Altındağ Belediyesi, Altınköy Açık Hava Müzesi’nde düğün ve mezuniyet fotoğrafı çektirmek isteyenlerden artık ücret almayacak.
Başkan müjdeyi verdi: Artık ücretsiz

Karar, bazı vatandaşların sosyal medya üzerinden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya ‘çekim ücreti alınmaması’ yönünde talepte bulunması üzerine alındı. Müzede çekim yapmak isteyen çiftlerden daha önce 150 TL ücret alınıyordu. Başkan Balcı, bundan sonra müze giriş ücreti dışında herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini belirtti. Konuyla ilgili Hürriyet Ankara’ya konuşan Başkan Asım Balcı, şunları söyledi:

ÇİFTLERE DESTEK VERELİM İSTEDİK

“Altınköy Açık Hava Müzesi’nde mutlu günlerini ölümsüzleştirmek isteyen çiftlerden 150 TL fotoğraf çekim ücreti alınıyordu. Vatandaşlarımız bu konuda bize taleplerde bulundu. Biz de bu talepleri makul bulduk ve alınan bu ücreti kaldırdık. Evlenen genç çiftlerimize ve orada fotoğraf çektirmek isteyen herkese bu konuda da destek verelim istedik. 
Bundan sonra Altınköy’de giriş ücretleri dışında fotoğraf çekimi için ayrıca herhangi bir ücret alınmayacak. Altındağ Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızdan gelecek önerilere açık olacağız. Vatandaşlarımızdan gelen önerileri istişare ederek Altındağ’ı yöneteceğiz ve uygulamalara yön vereceğiz.”

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayında soruları cevapladı18 Haziran 2019 Salı 10:35
  • Bahçeli Mahkumların Duası şarkısı ile şehir gezintisi yaptı18 Haziran 2019 Salı 10:34
  • Çin’de 6 büyüklüğünde deprem: 12 ölü, 125 yaralı18 Haziran 2019 Salı 10:27
  • Mursi'yi yavaş yavaş zehirlediler!18 Haziran 2019 Salı 10:16
  • 5 yaşındaki çocuğa istismar iddiası öğretmen kaçtı: Okuldan açıklama var18 Haziran 2019 Salı 10:07
  • Sayıştay'dan yeni açıklama18 Haziran 2019 Salı 09:55
  • Mursi'nin vefatı sonrası Suudi Arabistan'dan tepki çeken paylaşım18 Haziran 2019 Salı 09:52
  • 30 ilde aynı anda düğmeye basıldı: 154 gözaltı kararı18 Haziran 2019 Salı 09:49
  • Terör operasyonunda yakalanan 30 şüpheli HDP üyesi çıktı18 Haziran 2019 Salı 09:48
  • Eskişehir'de dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıktı18 Haziran 2019 Salı 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti