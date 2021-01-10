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Başkan Murat Ercan, esnaf ziyareti esnasında konuştu

Esnaf ziyareti esnasında konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı. 
Başkan Murat Ercan, esnaf ziyareti esnasında konuştu

Sincan’ın geleceği için beraber çalıştıklarını ifade eden Başkan Ercan, “Vatandaşlarımızla, esnafımızla birebir istişarelerde bulunmaya çok önem veriyorum. Bu dönemde birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var.” değerlendirmesinde bulundu.   

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Pandemi nedeniyle 2020 yılının herkes için zorlu bir yıl olduğunun altını çizen Başkan Ercan, “Esnaflarımız da bu süreçten şüphesiz olumsuz yönde etkilendi. Bu olumsuzlukların üstesinden geleceğimize olan inancım tamdır. Esnafımızı ziyaret ediyorum, görüş ve önerilerini dinliyorum. Özellikle Sincanlı hemşerilerime bir çağrım var, esnaflarımızın yanında olalım. İlçemizde bulunan esnaflardan alışveriş yaparak onları destekleyelim. Tüm vatandaşlarımıza duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyor, esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum.” ifadelerini kullandı. 

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