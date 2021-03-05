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Başkan Murat Ercan'dan dikkat çeken atık açıklaması

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan her atık maddenin geri dönüşümle yeni üretilecek bir ürün için hammadde olduğunu belirterek hedeflerinin geri dönüşümde daha çok yol kat etmek olduğunu söyledi.
Başkan Murat Ercan'dan dikkat çeken atık açıklaması

Üst üste sıfır atık alanında yaptığı çalışmalarıyla ödül alan Murat Ercan yönetimindeki Sincan Belediyesi çevreye duyarlı projeleriyle Türkiye genelinde adını duyuruyor. Sincan’da başta öğrenciler ve sonra aileler olmak üzere verilen eğitimlerle evsel atıklar kaynağında ayrıştırılarak sokak ve caddelere yerleştirilen sıfır atık konteynerlerine atılıyor. Sincan’da bu sayede geri dönüştürülebilecek pek çok atık tekrar çevreye kazandırılıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Atıkların kaynağından ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle, daha yaşanabilir bir çevre hedefliyoruz” ifadelerine yer veriyor. 

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SİNCAN ÇÖPLER KAYNAĞINDA AYRIŞIYOR
Sincan Belediyesi paydaşlarla anaokulları ve ilkokullarda eğitimler vererek binlerce çocuğa ve aileye ulaşıyor. Okullarda sıfır atık konusunda eğitimlerini alan çocuklar evlerinde aileleriyle bunları paylaşıyor ve çevreci bilinç daha da artırılıyor. Aileler ise evlerinde bulunan evsel atıklarını kaynağında ayrıştırarak geri dönüşümün yapılabilmesi için önemli olan ilk adımı atmış oluyor. Geri dönüşümlerde çöplerin maddelerine göre ayrıştırılması büyük önem taşıyor. Daha sonra ise ayrıştırılan bu çöpler Sincan Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilmiş ayrıştırılmış çöpler için üretilen konteynerlere atılıyor. Böylece çöplerden büyük orada geri dönüşüm sağlanıyor. Yine Sincan Belediyesi’nin hurda ve bitkisel yağların dönüşümüyle ilgili çalışmaları da sürüyor. 

ORGANİK ATIKLAR GÜBRE OLUYOR
Sincan’da evlerden ve okullardan çıkan organik atıklar da değerlendiriliyor. Yerel kompost sistemi kuran Sincan Belediyesi organik atıkları uygun sıcaklık ve oksijen değerlerinde tutarak yararlı mikroorganizmaların atıkları çürütmesiyle çevreye faydalı gübre elde ediyor. 

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ERCAN: DAHA YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE HEDEFLİYORUZ
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise atıkları üretim için hammadde olarak görüyoruz derken geri dönüşümün önemi şu ifadelerle açıkladı:
“Tüm atıkları hammadde ve yeni ürünlere dönüşecek bir kaynak olarak görüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda atıkların kaynağından ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle, daha yaşanabilir bir çevre, daha güçlü bir ekonomi hedefliyoruz. 2 yılda 100 bin kişiye eğitim verdik, Sincan’da kişi başına günlük 1,2 kg olan atık miktarını bu eğitim süreciyle 0,80’lere düşürdük. Bunu daha ileriye taşıma niyetindeyiz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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