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Başkan Murat Köse, 64 mahalle muhtarı ile bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 64 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda 2021 yılı hedefleri, yeni yatırımları ve ilçeye değer katacak projeler konuşuldu. 
Başkan Murat Köse, 64 mahalle muhtarı ile bir araya geldi

Mahallelerdeki yatırımlara değinen Başkan Köse, her mahallede bir yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizerek,  “Muhtarlarımız her zaman bizim en önceliğimiz oldu. Hemşehrilerimizle aramızdaki en büyük köprü olan muhtarlarımızla, sık sık bir araya gelerek, daha güzel bir Mamak için omuz omuza çalışıyoruz. Bu beraberliğimiz birbirimizle olan yol arkadaşlığımızı, kardeşlik duygumuzu güçlendiriyor. Muhtarlarımızın destekleriyle Mamak’ı geliştirmenin, güzelleştirmenin mutluluğu içindeyiz” dedi.

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‘Hizmetleri muhtarlarla istişare ediyoruz'
İstişare kültürüne, birlikte üretmeye önem veren bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Köse, “Bu anlayışla muhtarımızla birlikte Mamak’ımızın her mahallesini değerlendiren, değiştiren ve şehirleştiren nice hizmetlere ve eserlere imza attık, atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. Güzel Mamak her şeyin en iyisini hak ediyor. Eserlerimize yenilerini eklemek için el ele gayrete, çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren çalışmaların planlama aşamalarından itibaren muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlarla istişareler yaptıklarını belirten Başkan Köse, “Mamak Ankara’nın kalbi konumunda. Amacımız bir yüreğe daha dokunmak, bir caddenin veya sokağın daha sorununu çözebilmek. Bundan sonra el ele, gönül gönüle vererek daha büyük hizmetleri birlikte halkımıza kazandıracağız. Her zaman muhtarların yanındayız” dedi.

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