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Başkan Murat Köse, Gecekondu’yu ziyaret etti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, MKE Ankaragücü'nün taraftar grubunu Gecekondu Derneği'ni ziyaret etti. 
Başkan Murat Köse, Gecekondu’yu ziyaret etti

Gecekondu Grubu’nun lideri Ali İmdat ile görüşen Köse, dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ankaragücü’nün memleketin ortak sevdası olduğunu belirterek, takımın çok daha iyi yerlere geleceğine inancının tam olduğunu kaydeden Köse, “Ankaragücü’ne her şeyden önce miras gözüyle bakmak lazım. Gecekondu Derneği , Ankaragücü'müze 48 yıldır köklü taraftar grubu olarak destek olmaya devam ediyor. Spor dostluk ve kardeşlik diyerek güzel etkinlikler yapıyorsunuz sizleri bu güzel hizmetler için tebrik ediyorum” dedi.

Hep destek oldu
Başkan Köse’nin kendilerine hep destek olduğunu ifade eden Gecekondu Grup Lideri İmdat ta “Mamak Belediye Başkanı Sayın Murat Köse geldiği günden beri Ankaragücü için biz taraftar için hep destek olmaya çalıştı. Kardeşliğiniz için Allah sizden razı olsun” dedi.

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