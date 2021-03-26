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Başkan Murat Köse, Gönül Çarşı’sını ziyaret etti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, geçtiğimiz yıl Durali Alıç Mahallesi’nde hizmete açtıkları Gönül Çarşı’nı ziyaret etti. 
Başkan Murat Köse, Gönül Çarşı’sını ziyaret etti

İhtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermek için açılan, Gönül Çarşısı’nın iyiliğe yön veren bir iyilik marketi olduğunu kaydeden Başkan Köse, Çarşı’nın ihtiyaçlarını yerinde inceledi. Devletin şefkat elini burada vatandaşlarımıza doğrudan yansıtıyoruz." diyen Başkan Köse, Gönül Çarşısı’ndan 9 yüz kişinin faydalandığını belirterek, Çarşı’nın pandemi süresince de faaliyetlerine ara vermediğini belirtti.  Köse, “Pandemi süreciyle birlikte içerisinden geçtiğimiz dönem, bu projenin ne kadar önemli olduğunu ve ayakları yere basan bir proje olduğunu gösterdi. Gönül Çarşımız aracılığı ile bu süreçte de 13 bin 265 kişiye gıda kolisi, 6 bin 670 vatandaşa hijyen paketi, 5 bin 7 yüz 66 vatandaşa un, 8 bin 111 vatandaşa ekmek, 150 ton patates, 175 ton soğan, 1866 torba kömür yardımı gerçekleştirdik. Gönül Çarşımız, bir evin, bir insanın ihtiyacı olan ne varsa hemen hemen hepsini içeren doğal ürünlerinde raflarda yerini alacağı özel bir çarşı. Gönül çarşısında da en çok alışverişi en çok ihtiyacı olanların yapmasını sağlıyoruz. Kendilerine verdiğimiz Gönül Kart ile kıymetli Mamaklılar ne ihtiyacı varsa gönül çarşısından onu temin edebiliyor” dedi.

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Tencereye aş, gönüllere yoldaş
İhtiyaç sahiplerine el uzatmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Köse, sosyal projelerin Mamak’ta artarak devam ettiğini de sözlerine ekledi. Gönül Çarşısı’nın veren el ile alan eli de buluşturduğunu belirterek, “ Gönül Çarşımız, ikinci el eşya bağışçı ve ihtiyaç sahiplerini de buluşturan sosyal sorumluluk projemiz. Gönül çarşısında ikinci el eşyalar da mevcut. Sıfır atık kapsamında olup da kullanılabilir olanları aynı zamanda evde ve iş yerinde ihtiyacı olmayan eşyalar varsa onlarla ilgili adresler alıp yeni kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. Atalarımızın kadim öğretisini geleceğe taşımamızı sağlayan tek şey omuz omuza dayanışmadır. Hayat paylaşınca güzel” dedi.

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Pandemi süresince de vatandaşların en büyük destekçisi oldu
Covid-19 (Koronavirüs) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunmasını amacıyla başlatılan Yardım Paketi uygulaması ile ihtiyaç sahipleri yardımlarını kesintisiz olarak almaya devam etti. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerinin yardım paketleri ise Gönül Çarşısı ekipleri tarafından evlerine kadar götürülerek teslim edildi. 

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