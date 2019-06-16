Başkan Murat Köse kayıtsız kalmadı: Numara verdi adres istedi

Mamak’ta açık bırakılan rögar kapağı bir vatandaşın aracının lastiğinin patlamasına neden oldu. Şikâyetini Twitter üzerinden dile getiren kullanıcıya kayıtsız kalmayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse numara verdi, adres istedi, harekete geçti.

Cumartesi akşamı Başkent’te etkisini gösteren yağmur bazı vatandaşların mağdur olmasına neden oldu. Bunlardan biri de Twitter’da “Serkan” adlı sosyal medya kullanıcısı idi. Aracı ile seyir halindeyken açık bırakılan rögar kapağına düşen ve aracının lastiği patlayan kullanıcı Twitter hesabından sitem etti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse vatandaşın şikâyetine kayıtsız kalmayarak vatandaştan adres bilgisi istedi ve özel kaleminin numarasını gönderdi.

HİZMET İSTEDİ

15 Haziran Cumartesi saat 23.00 civarında Twitter’da “@Serkan___ “adlı kullanıcı Mamak Belediyesi ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin sosyal medya hesaplarını etiketleyerek bir fotoğraf paylaştı. Paylaştığı fotoğrafta aracının lastiğinin patladığı gözükürken kullanıcı şu sözleri paylaştı, “Sayın Mamak Belediyesi şu yağmurda kapatmadığın ana caddedeki kapak yüzünden arabamın lastiği patladı. Hizmet et.”

YANIT GECİKMEDİ

Paylaşılan bu paylaşıma kayıtsız kalmayan Köse ise “Elbette, biz sizin hizmetkârınızız. Şu anda bulunduğunuz yerin adresini gönderirseniz hemen ilgilenelim” diyerek özel kaleminin numarasını paylaştı. Kullanıcı ise sabah saatlerinde belediye başkanına ilgisi için teşekkür etti.

Ramazan SAYGILI/HABERVAKTİM

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