Başkan Murat Köse’den hatırlatma: "Parklarımıza sahip çıkalım"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, parklarda vatandaşlarla bir araya gelerek parklara sahip çıkılması gerektiğini hatırlattı.

Vatandaşlarla muhabbet eden Başkan Köse, parklarla ilgili görüşleri ve talepleri de dinledi. Mamak genelinde çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeye estetik bir kimlik kazandırma çalışmalarına aralıksız devam edildiğini kaydeden Köse, “Yapılan tüm parklar vatandaşlarımızın ortak kullanımı için yapılıyor. Denetlemek ve güvenliği sağlamak ne kadar bizim görevimizse, vatandaşımızın da bu güzel alanlara zarar vermeden koruması, sahip çıkması gerekiyor. Mamak hepimizin, bu bilinçle ilçemize sahip çıkmalıyız” dedi.



