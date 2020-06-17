Başkan Oğuz gazileri ve şehit ailelerini yalnız bırakmadı

Kahramankazan Belediyesi Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nı (TÜGŞAV) ziyaret etti.

Şehit aileleri ve gazilerle sohbet edip, hâl hatır soran Başkan Oğuz, “Kahraman şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle büyük bir aileyiz” dedi.

Kahramankazan Belediyesi Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nı (TÜGŞAV) ziyaret etti. Başkan Oğuz’u burada TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar ile şehit aileleri ve gaziler karşıladı. Başkan Oğuz ziyaret kapsamında yakından ilgilendiği şehit aileleri ve gazilerle sohbet edip, hâl hatır sordu. TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar yaptıkları çalışmaları, Başkan Oğuz’a anlattı. Oğuz da şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Başkan Oğuz, ziyaret kapsamında şehit aileleri ve gazilerle aile fotoğrafı çektirdi.

Her zaman yanlarındayız

Başkan Oğuz, devletimizin bekası ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için gözlerini dahi kırpmadan şehadete yürüyen ve gazilik mertebesine ulaşan kahramanların haklarının ne yapılsa ödenemeyeceğini belirterek, şehitlerin geride kalan aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişimini engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan’ın bir ferdi olarak şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Başkan Oğuz, “15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen ve o karanlık gecede 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazanımızda da tüm şehit aileleri ve gazilerimizle sürekli bir aradayız. Şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle yakından ilgileniyoruz. Kahraman şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle büyük bir aileyiz. Allah onlardan razı olsun” diyen diye konuştu.

