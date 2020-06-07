Başkan Oğuz kafe ve kahveci esnafıyla buluştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, normalleşme süreciyle birlikte yeniden faaliyetlerine başlayan kıraathane, kahvehane ve kafe işletmecileriyle bir araya geldi.

Başkan Oğuz, normalleşme süreciyle birlikte yeniden faaliyetlerine başlayan kıraathane, kahvehane ve kafe işletmecileriyle bir araya geldi. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilerek gerçekleştirilen toplantıda, işletmelerde alınacak tedbirler konuşuldu. Başkan Oğuz, esnafları tedbirlere uymaları konusunda dikkatli olmaya davet ederek, gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Başkan Oğuz, toplantının ardından esnaflara, çay, şeker, karton bardak ve kolonyadan oluşan set hediye etti.

Dezenfekte edildi

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de, ilçedeki kafe, kıraathane ve kahvehanelerde faaliyete geçmeden önce kapsamlı bir şekilde dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı. Ekipler, bu temizlik ve dezenfekte çalışmasını esnaflardan gelen talepler ve ihtiyaç duyulması halinde düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Her zaman yanınızdayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, uzun zaman sonra yeniden faaliyete başlayan kafe, kıraathane ve kahvehane esnafı için mutlu olduklarını belirterek, “belediyemizin tüm imkânlarıyla tüm esnaflarımızın sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz. Esnaf kardeşlerimizle dertleştik, uyulması gereken tedbirleri konuştuk. Vatandaşımızın ve esnafımızın sağlığını korumak için ekiplerimiz sürekli görev başında olacak. Esnaflarımıza küçük de olsa bir hediye takdim ettik. Tüm esnaflarımıza, Allah bol ve bereketli işler nasip etsin. Koronavirüs salgınını hep birlikte aşacağız” diye konuştu.

