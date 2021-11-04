Başkan Oğuz Liselilerle Bir Araya Geldi

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, liseli gençlerle bir araya geldi.

Tecrübe ve deneyimlerini paylaşarak, soruları cevaplayan Oğuz, gençlerden kendilerine hedefler belirleyerek, bu hedeflere ulaşıncaya kadar durmadan yürümelerini istedi.

21 yıllık edebiyat öğrermeni olan Başkan Oğuz, “Öğretmen Başkan Gençlerle Buluşuyor” etkinliği kapsamında bir dönem müdürlüğünü yaptığı Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Başkan Oğuz, okula gelişinde karşılaştığı öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Hedefe kilitlenin ve yürüyün

Başkan Oğuz, programda yaptığı konuşmada, liseli gençlere, öğrencilik yıllarından ve yaşadığı olaylardan örnekler verdi. Hayatta hedeflerin önemine değinen Oğuz, çocukluğundan bu yana kendine koyduğu hedeflerden ve bu hedefleri sırasıyla gerçekleştirmek için yaptıklarından bahsetti. Öğrencilerden de kendilerine hedefler belirlemeleri ve bu hedeflere yürümelerini isteyen Oğuz, dünyaya yön veren insanların, başarıya bu yolla ulaştıklarının altını çizdi. Oğuz, "Sağlam bir hedefiniz varsa hayatta her şey sizin niyetinize ve amacınıza hizmetkar olur. Hedefinizi belirlerken egoist olmayın. Siz bu toprağın çocuğusunuz. Sorumluluklarınız, yalnızca ailenize karşı değildir. Milletinize karşı da sorumluluklarınız var, bunu asla unutmayın” diye konuştu.

Öğrenci dostu belediyeyiz

Başkan Oğuz, daha sonra belediye olarak öğrencilere yönelik yaptıkları hizmetleri anlattı. Oğuz bu kapsamda, ilçede ikamet eden 500 üniversite öğrencisine her ay burs verdiklerini, binlerce öğrenciye kırtasiye seti dağıttıklarını ve çok sayıda öğrenciye de kıyafet yardımı yaptıklarını söyledi. Oğuz, “öğrenci dostu bir belediye olduklarını” ve her zaman öğrenci ve öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Oğuz, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Başkan Oğuz daha sonra okulu gezerek, öğretmenlerden bilgi aldı.