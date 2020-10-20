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Başkan Oğuz muhtarlar onuruna yemek verdi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki muhtarlar onuruna bir akşam yemeği verdi.
Başkan Oğuz muhtarlar onuruna yemek verdi

Başkan Oğuz, FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü’nden kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken şehit olan 9 Kahramankazanlı arasında yer alan Ahi Köyü Muhtarı Ali Anar’a da rahmet diledi.

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Muhtarlar Günü Kahramankazan’da kutlandı. Milli Egemenlik Parkı’nda gerçekleştirilen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal, muhtarlar ve ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla devam etti.

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Her zaman yanınızdayız
Başkan Oğuz, yerel yönetimlerin temel taşı ve ilk basamağı olan muhtarların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, millete hizmet yolunda tüm muhtarlara başarılar diledi. Göreve geldiği gündem bu yana muhtarlarla millete hizmet yokunda güzel işlere imza attıklarını söyleyen Oğuz, bundan sonra da vatandaşların memnuniyeti için muhtarlarla birlikte aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. 

Oğuz, FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nden kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken şehit olan Kahramankazan Ahi Köyü Muhtarı Ali Anar ve ebediyete irtihal eden muhtarlara rahmet dileyerek, tüm muhtarların günlerini kutladı.
Sohbet edip, bilgi verdi

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Oğuz, törenin ardından muhtarlar onuruna bir de akşam yemeği verdi. Burada muhtarlarla sohbet eden Oğuz, mahallelerde yaptıkları çalışmalar ve yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Muhtarların sorun ve önerilerini dinleyen Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak vatandaşa birlikte hizmet ettikleri muhtarların her zaman yanında olduklarını söyledi. 

Muhtarlar da kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Oğuz ve ilçe protokolüne teşekkür etti.

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