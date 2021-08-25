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Başkan Oğuz Muhtarlarla buluştu 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, muhtarlarla bir araya gelerek, göreve başladığı günden bu yana hayata geçirdikleri projeler ve mahallelerde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi. 
Başkan Oğuz Muhtarlarla buluştu 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki muhtarlarla buluştu. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Başkan Oğuz’a, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Oğuz burada, göreve geldiği günden bu yana ilçe genelinde ve mahallelerde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda yapılan çalışmaları ayrıntılı olarak anlatan Oğuz, muhtarlara bir de sunum yaptı. Oğuz, muhtarlardan gelen talep ve önerileri dinleyerek notlar aldı. Oğuz, bunun ardından muhtarlarla önümüzdeki süreçte mahallelerde yapılacak çalışmalara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda, mahallelerin sorunları ve bu sorunların giderilmesine yönelik atılacak adımlar ve yapılacak çalışmalar da masaya yatırıldı.

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Birlikte hizmet edeceğiz

Başkan Oğuz, muhtarların vatandaşa hizmet noktasında önemli bir görev yürüttüklerini belirterek, “Değerli muhtarlarımızla hizmetkârı olduğumuz vatandaşlarımızla birlikte hizmet ediyoruz. Muhtarlarımız hizmet noktasında vatandaşa dokunan ilk elimiz, yol arkadaşlarımızdır. Kahramankazan Belediyesi olarak muhtarlarımızın her zaman yanındayız. Hizmet süremiz boyunca muhtarlarımızla birlikte omuz omuza, el ele çalışarak vatandaşımıza, ilçemize hizmet edeceğiz” diye konuştu. 
Muhtarlar da kendilerine verdikleri destek için Başkan Oğuz’a teşekkür etti.

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