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Başkan Oğuz pehlivanları Kırkpınar’a uğurladı

Kahramankazanlı pehlivanlar Kırkpınar Er Meydanı’nı çıkacak
Başkan Oğuz pehlivanları Kırkpınar’a uğurladı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu yıl 660'ıncısı düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarışacak Kahramankazan belediyespor’lu pehlivanları Edirne'ye uğurladı. Başkan Oğuz, “Pehlivanlarımız, Kahramankazanımızı ve Ankaramızı gururlandırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Başarılar diliyorum” dedi.    

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Kahramankazan Belediyespor güreş takımı sporcularından oluşan kafile, olimpiyatların ardından dünyanın en eski spor organizasyonu olarak bilinen ve UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'nde de bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne’ye hareket etti. Güreşçilerden oluşan kafileyi Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz yolcu etti. Başkan Oğuz, tek tek ilgilendiği güreşçilere başarılar diledi. Başkan Oğuz ve Kahramankazan Belediyespor yetkilileri, sporcuları el sallayarak Edirne’ye uğurladı.   

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Kahramankazan pehlivanlarının yanında

Başkan Oğuz, Edirne’de er meydanına çıkacak tüm pehlivanlara başarılar dilediğini belirterek, “Kahramankazanlı pehlivanlarımız bu tarihi organizasyonda dereceye girmek için kıyasıya mücadele edecek. Kahramankazanımızı ve Ankaramızı gururlandırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Kendilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu. 

3 bin pehlivan katılıyor

Olimpiyatların ardından dünyanın en eski spor organizasyonu olarak bilinen ve UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'nde de bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bu yıl 660’ıncısı gerçekleştirilecek. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar; minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde mücadele verecek. Sarayiçi'ndeki Kırkpınar Er Meydanı'nda düzenlenecek güreşlere 3 bine yakın pehlivan katılacak. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan güreşçiye 60 bin lira ödül verilirken, boylarında dereceye girecek pehlivanlara toplamda 352 bin 850 TL para ödülü dağıtılacak. 

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