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Başkan Oğuz, Rektör Ünüvar’ı ağırladı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u ziyaret etti.
Başkan Oğuz, Rektör Ünüvar’ı ağırladı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindeki heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u ziyaret etti. Başkan Oğuz, Ünüvar ve beraberindekileri belediye girişinde karşıladı. Oğuz ve Ünüvar daha sonra belediye girişinde bulunan Şehitler Köşesi’ni ziyaret etti. Başkan Oğuz burada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinde ve terörle mücadele sırasında şehit düşen Kahramankazanlılara ilişkin bilgi verdi. Oğuz, Ünüvar ve beraberindeki heyete ilçede yaptıkları çalışmalar ve gerçekleştirmeyi hedefledikleri projeleri anlattı.

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Yükseköğretim masaya yatırıldı
Ziyarette ilçedeki eğitim ve yükseköğretim potansiyeli de masaya yatırılırken, bu potansiyelin artırılmasına yönelik projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kahramankazan'da Ankara, Gazi ve Başkent üniversitelerinin meslek yüksekokulları ve uygulama birimlerinin bulunduğunu anlatan Oğuz, 56 bin nüfuslu ilçenin yükseköğretim alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Oğuz, “Bu anlamlı ziyaret dolayısıyla Sayın Rektörümüze ve beraberindeki heyete tüm ilçe halkımız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi. 

Rektör Ünüvar da, misafirperverliğinden dolayı Başkan Oğuz’a teşekkür etti. Ünüvar, Kahramankazan'da Ankara Üniversitesi’nin uygulama birimi bulunduğunun altını çizerek, ilçenin nüfus ortalamasına göre yükseköğretim alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

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