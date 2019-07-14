Başkan Oğuz şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, FETÖ darbe girişiminin engellenmesinin 3’üncü yıl dönümünde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi.

Terörle mücadele, iç güvenliğin sağlanması ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen kahramanların aileleri ve gaziler onurlarına verilen yemekte set edip, hasret giderdi.

Kahramankazan Belediyesi’nce, hain darbe girişiminin engellenmesinin 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen anma etkinlikler sürüyor.

Sohbet edip, hasret giderdiler

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu kapsamda ilçedeki şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi. Yemeğe Başkan Oğuz’un yanı sıra, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile belediye meclis üyeleri de katıldı. Terörle mücadele, iç güvenliğin sağlanması ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen kahramanların aileleri ve gaziler onurlarına verilen yemekte set edip, hasret giderdi. Başkan Oğuz, yemek öncesinde tüm masalı tek tek gezerek şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi. Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Seven de yemek öncesinde kahramanlık türküleri ve ağıtlar seslendirdi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte bazı şehit aileleri ve gazilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Sizlerle büyük bir aileyiz

Başkan Oğuz, şair Orhan Şaik Gökyay’ın “Bu Vatan Kimin” şiirini okuyarak giriş yaptığı konuşmasına, terörle mücadele, iç güvenliğin sağlanması ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehadete yürüyen kahramanları anarak başladı. Kahramankazan’da 15 Temmuz gecesi tarihe altın harflerle yazılan ve eşine az rastlanır bir destanın yazıldığını ifade eden Başkan Oğuz, “O gece Kahramankazan’ımızdan ve ülkemizin her yerinden yükselen ruh, Çanakkale Zaferi’nde ve istiklal Harbi’nde yükselen ruhtur” dedi. Oğuz, “O gece Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla harekete geçtiniz, darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nü canınız pahasına şanlı bir direniş gösterdiniz. 9 şehit, 92 gazi verdiniz, ama FETÖ’cü alçaklara geçit vermediniz. Allah hepinizden razı olsun” dedi. Başkan Oğuz, belediye olarak tüm şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Sizlerle büyük bir aileyiz. Sizler için elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz, sizler için ne yapsak azdır. Bu büyük ailenin fertleriyle bir arada olmaktan onur duyuyorum” dedi.

