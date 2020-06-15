Başkan Oğuz ve Bakan Ersoy Kahramankazan’ı konuştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.

Başkan Oğuz, Bakan Ersoy’a, ilçenin farklı noktalarındaki tarihi eserlerin tek bir noktada toplanarak oluşturulması hedeflenen Açık Hava Müzesi ile eti, kavunu ve balıyla meşhur ilçede düzenlemeyi planladıkları “Et, Kavun ve Bal Festivali”ne ilişkin bilgi verdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret etti. Başkan Oğuz, ziyaret kapsamında, ilçelerinde hayata geçirmeyi planladıkları tarihi ve kültürel projeler ile bazı etkinlikler ve çalışmalara ilişkin Bakan Ersoy’a bilgi verdi. Ziyarette, bu projelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

15 Temmuz’un sembol ilçesi

Başkan Oğuz bu kapsamda, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen ilçelerinde, bu yıl düzenleyecekleri 15 Temmuz Programı hakkında bilgi verdi. Kahramankazan, 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan 4. Ana Jet üs Komutanlığı’ndan (Akıncı Üssü) kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi vermişti. Bu kapsamda ilçede yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nin açılışı geçtiğimiz yıl Bakan Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Et, Kavun ve Bal Festivali

Başkan Oğuz ayrıca, Koronavirüs salgını riskinin ortadan kalkması durumunda eylül-ekim aylarında belirlenecek bir tarihte, eti, kavunu ve balıyla meşhur ilçelerinde “Kavun, Et ve Bal Festivali” düzenlemeyi planladıklarını Bakan Ersoy’a anlattı. Festivalle, tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçenin bu yönüyle de daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

Eserler tek noktada toplanacak

Ziyaret kapsamında gündeme gelen bir diğer önemli konu ise ilçede kurulması planlanan Açık Hava Müzesi oldu. Bu kapsamda, eski çağlardan günümüze kadar uzanan bir yerleşim alanı olma özelliğini taşıyan Kahramankazan’ın farklı yerlerindeki tarihi eserlerin bir noktada toplanarak burada bir açık hava müzesi oluşturulması amaçlanıyor. Kahramankazan sınırları içerisinde değişik çağ ve medeniyetlerden kalan çok sayıda tarihi eser ve kalıntı bulunuyor. Bu doğrultuda yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turist her yıl ilçeyi ziyaret ediyor.

Kahramankazan için verimli görüşme

Bakan Ersoy, bu anlamlı ziyaretleri için Başkan Oğuz’a teşekkür ederek, Kahramankazan’ın ve Kahramankazan halkının her zaman yanında olduklarını ifade etti. Başkan Oğuz da, Kahramankazan açısından oldukça verimli bir görüşme olduğunu belirterek, “Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’la 15 Temmuz programımız, festival planlamamız, ilçemizin değişik noktalarında bulunan tarihi eserlerin tek bir noktaya toplanmasıyla oluşturulacak açık hava müzesi başta olmak üzere ilçemizle ilgili konuları görüşme imkânı bulduk. Sayın Bakanımıza ilgileri ve samimi destekleri için tüm ilçe halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

