  • BIST 96.471
  • Altın 362,690
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

Başkan Oğuz’dan pazarcı esnafına destek

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele seferberliği kapsamında, ilçedeki pazarcı esnafından bu zorlu süreç sona erene kadar işgaliye bedeli almayacak.
Başkan Oğuz’dan pazarcı esnafına destek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Belediye olarak tüm imkânlarımızla vatandaşımızın ve esnafımızın yanındayız” dedi.
Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı seferberliği yeni önlemler alarak tüm hızıyla sürdürüyor. 

Esnafı mutlu etti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla bu kapsamda, belediye, ilçedeki pazarcı esnafından işgaliye bedeli almayacak. Pazarcı esnafı ilçedeki Salı Pazarı’nda bu zorlu süreç sınuna kadar işgaliye bedeli ödemeden tezgahlarını açabilecek. Pazarcı esnafı bu uygulamadan son derece memnun olduklarını belirterek, duydukları memnuniyeti, “Başkanımız Serhat Oğuz’a bu anlamlı davranışı için teşekkür ediyoruz” sözleriyle dile getirdi. 

baskan-oguzdan-pazarci-esnafina-destek-(5).jpg

Her zaman yanınızdayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, koronavirüsle mücadelelerini her alanda sürdürdüklerini belirterek, “Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız. Bu kapsamda süreç sonuna kadar pazarcı esnafımızdan işgaliye bedeli almayacağız. Tüm vatandaşlarımızın, esnaf ve sanatkârlarımızın yanındayız. Belediyemizin tüm imkânlarını Kahramankazanımız için sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi sokakları yıkamaya ve dezenfekte etmeye devam ediyor10 Nisan 2020 Cuma 05:47
  • Gölbaşı Belediyesi larvaların olabileceği noktaları ilaçladı10 Nisan 2020 Cuma 04:49
  • Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım sektörüne destek10 Nisan 2020 Cuma 03:50
  • Mamak'ta parklara bahar bakımı10 Nisan 2020 Cuma 00:27
  • Etimesgut Meydanı güvercinlere kaldı10 Nisan 2020 Cuma 00:21
  • 55 bin nüfuslu Kahramankazan'da topyekûn yardım seferberliği09 Nisan 2020 Perşembe 03:10
  • Mamak Belediyesinden sağlık çalışanlarına çorba jesti09 Nisan 2020 Perşembe 02:56
  • Sokak hayvanları tedaviden sonra yuvalarına kavuştu09 Nisan 2020 Perşembe 02:17
  • Başkan Altınok: Öz kaynaklarımızla maske ve dezenfektan üretiyoruz09 Nisan 2020 Perşembe 01:54
  • Pursaklar komşusuna sahip çıkıyor09 Nisan 2020 Perşembe 01:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti