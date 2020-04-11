Başkan Oğuz’dan pazarcı esnafına destek

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele seferberliği kapsamında, ilçedeki pazarcı esnafından bu zorlu süreç sona erene kadar işgaliye bedeli almayacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Belediye olarak tüm imkânlarımızla vatandaşımızın ve esnafımızın yanındayız” dedi.

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı seferberliği yeni önlemler alarak tüm hızıyla sürdürüyor.

Esnafı mutlu etti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla bu kapsamda, belediye, ilçedeki pazarcı esnafından işgaliye bedeli almayacak. Pazarcı esnafı ilçedeki Salı Pazarı’nda bu zorlu süreç sınuna kadar işgaliye bedeli ödemeden tezgahlarını açabilecek. Pazarcı esnafı bu uygulamadan son derece memnun olduklarını belirterek, duydukları memnuniyeti, “Başkanımız Serhat Oğuz’a bu anlamlı davranışı için teşekkür ediyoruz” sözleriyle dile getirdi.

Her zaman yanınızdayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, koronavirüsle mücadelelerini her alanda sürdürdüklerini belirterek, “Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız. Bu kapsamda süreç sonuna kadar pazarcı esnafımızdan işgaliye bedeli almayacağız. Tüm vatandaşlarımızın, esnaf ve sanatkârlarımızın yanındayız. Belediyemizin tüm imkânlarını Kahramankazanımız için sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

