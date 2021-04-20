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Başkan Oğuz’dan sahur sürprizi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sahur vakitlerinde ilçedeki iş yerleri açık olan esnaflara sürpriz ziyaretler gerçekleştiriyor. Oğuz, hal hatır sorduğu esnaflara, hayırlı işler diliyor. 
Başkan Oğuz’dan sahur sürprizi

Başkan Oğuz, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur vakitlerinde, ilçedeki iş yerleri açık olan esnaflara sürpriz yaparak, ekmek teklerine konuk oluyor. Ziyaret ettiği iş yerlerinde aileden biri gibi karşılanan Oğuz, yakından ilgilendiği vatandaşlarla hasbihâl edip, hal hatır soruyor. Oğuz, ziyaretleri sırasında esnaflara belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını anımsatarak, hayırlı işler bol kazançlar temennisinde bulunuyor. Oğuz’un yaptığı sürpriz ziyaretlerden memnun olduğunu dile getiren esnaflar, bu anlamlı davranışı için kendisine teşekkür ediyor. 

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Büyük bir aileyiz

Başkan Oğuz, göreve geldiği günden bu yana 7’den 70’e tüm kesimlerle iç içe olduğunu belirterek, “Kahramankazanımızda 57 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin tüm fertleriyle biriz, beraberiz ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Onların arasından çıkmış bir kardeşleri olarak acı ve mutlu tüm anlarında yanlarında oluyorum. Mübarek Ramazanı Şerif’te gönül kapılarını bizlere açan kardeşlerimizle birlikte olmak beni ayrıca mutlu ediyor. Ziyaretlerimizi Ramazan ayı boyunca sürdüreceğiz” dedi.
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